Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao 33

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ khai mạc vào ngày mai 2.8 và kéo dài đến ngày 7.8. Hội nghị là diễn đàn quan trọng của ngành Ngoại giao, được tổ chức định kỳ từ năm 1957.

Đây là dịp để cán bộ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, đánh giá tình hình quốc tế và công tác đối ngoại, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, trong khuôn khổ Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 vào ngày 31.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: năm đầu triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước đang tăng tốc hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Do đó, chủ đề Hội nghị Ngoại giao lần này “phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” có thể được coi như là một mệnh lệnh công tác. Hội nghị sẽ là dịp để quán triệt sâu sắc hơn hệ thống các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức cũng như phương hướng hành động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: năm đầu triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước đang tăng tốc hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ẢNH: TUẤN MINH

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ ẢNH: TUẤN MINH

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc ẢNH: TUẤN MINH