Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm, trong đó cần nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, đặc biệt các nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8.6.2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ, tiêu chuẩn xanh, quy tắc xuất xứ và kiểm soát xuất khẩu công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: TTXVN

Các cơ quan đại diện phải coi trọng công tác người VN ở nước ngoài và bảo hộ công dân, coi cộng đồng người VN ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, vốn, công nghệ; kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt với các chương trình phát triển trong nước; xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt trong các ngành công nghệ then chốt; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước trong công tác bảo hộ công dân, chủ động cảnh báo sớm để phòng ngừa từ gốc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, các Trưởng Cơ quan đại diện sau Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ trở lại địa bàn với tâm thế mới: chủ động hơn, quyết liệt hơn, gắn bó thực chất hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và xác định rõ phía sau mình là một quốc gia đang chuyển mình, mỗi việc làm được ở nước ngoài đều quy đổi thành cơ hội cho người dân trong nước.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với ông Đặng Hồng Đức, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an.