Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Chiều 11.11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản ẢNH: TTXVN

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Haneda có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nhật Bản; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và phu nhân; cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã hội kiến và dự chiêu đãi của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Hoàng cung Nhật Bản; dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu với báo chí và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác cùng với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng khác.

Tại các cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia. Việt Nam là đối tác ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại và chiến lược tăng trưởng mới của Nhật Bản.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế gia tăng phức tạp, trên cơ sở tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới lên tầm cao mới, trên tinh thần "Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường".