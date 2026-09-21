Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường công tác tại Mỹ và thăm Canada

Tham gia Đoàn chính thức có Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hiệp Quốc, với Mỹ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa. Đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Trước thềm chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Mỹ bày tỏ kỳ vọng chuyến công tác sẽ tiếp tục tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, thúc đẩy hợp tác thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, giao lưu văn hóa, an ninh - quốc phòng và giao lưu nhân dân. Nhiều sinh viên kỳ vọng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, cởi mở, yêu chuộng hòa bình, ngày càng chủ động đóng góp cho các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Bày tỏ kỳ vọng về "những kết nối thiết thực", sinh viên Bùi Hà Anh tại Đại học Columbia cho rằng chuyến công tác lần này có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ở cấp độ quan hệ giữa hai quốc gia, mà sẽ tác động tới cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, nhất là thế hệ trẻ.

Theo Hà Anh, các hoạt động ngoại giao cấp cao luôn có vai trò quan trọng trong việc tạo thêm niềm tin chiến lược, mở rộng hợp tác thương mại - đầu tư và thúc đẩy những kết nối mới giữa Việt Nam và Mỹ. Hà Anh chia sẻ rất kỳ vọng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục tạo thêm kết nối giữa Việt Nam và Mỹ. Hà Anh mong rằng không chỉ có những hợp tác ở cấp độ vĩ mô, mà từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội rất thiết thực cho cộng đồng người Việt tại Mỹ, như cơ hội học tập, nghiên cứu, công ăn việc làm, giao lưu văn hóa và kết nối giữa thế hệ trẻ hai nước.

Bên cạnh những kỳ vọng về quan hệ Việt Nam - Mỹ, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Khóa 81 cũng được các sinh viên Việt Nam tại New York nhìn nhận như một dịp quan trọng để Việt Nam chia sẻ tiếng nói, quan điểm và tăng cường hình ảnh đất nước trước bạn bè quốc tế.