Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, ngày 14.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 - 16.11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

ẢNH: TTXVN

Tham gia đoàn chính thức có: đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ, Đại diện Thường trực của Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng Thường trực Pháp ngữ Nguyễn Thị Vân Anh.

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) là một tổ chức hợp tác lớn trên thế giới với 90 thành viên, quan sát viên, trong đó có Việt Nam. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần này khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương.

"Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ và phát biểu tại phiên khai mạc FrancoTech, hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Về song phương, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại Campuchia, lần thứ 2 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997.

"Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự hội nghị lần này thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi dự kiến với lãnh đạo Campuchia sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Tại hội nghị lần này, theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Việt Nam chú trọng hai định hướng. Thứ nhất, cùng các thành viên đề cao hòa bình, ổn định, đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các bất đồng, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế.

Thứ hai, gắn hợp tác Pháp ngữ chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển của các thành viên: bên cạnh thế mạnh truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục, cần mở rộng hợp tác trong kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.