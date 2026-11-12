Việt Nam sẽ thúc đẩy hai định hướng trọng tâm tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, đây là diễn đàn cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, quy tụ 90 quốc gia và Chính phủ thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Về đa phương, tiếp nối việc tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 19 tại Pháp năm 2024, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần này khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Cộng đồng Pháp ngữ kết nối các quốc gia ở nhiều châu lục, với lợi ích và trình độ phát triển khác nhau. Tại hội nghị, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác với các đối tác, phục vụ phát triển đất nước.

"Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ và phát biểu tại phiên khai mạc FrancoTech, hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên", Thứ trưởng chia sẻ.

Về song phương, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại Campuchia, lần thứ 2 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997.

"Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự hội nghị lần này thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi dự kiến với lãnh đạo Campuchia sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Hai định hướng Việt Nam mong muốn thúc đẩy

Chia sẻ về những đóng góp của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ thời gian qua và những trọng tâm Việt Nam mong muốn thúc đẩy tại hội nghị lần này, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ và đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần làm sâu sắc nội dung và mở rộng không gian hợp tác của cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường ẢNH: BNG

Tại hội nghị lần này, theo ông Cường, Việt Nam chú trọng hai định hướng. Thứ nhất, cùng các thành viên đề cao hòa bình, ổn định, đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các bất đồng, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế.

Thứ hai, gắn hợp tác Pháp ngữ chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển của các thành viên: bên cạnh thế mạnh truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục, cần mở rộng hợp tác trong kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 có chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”. Gắn với chủ đề này, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về mối quan hệ gắn bó giữa hòa bình và phát triển.

Là đất nước đã trải qua chiến tranh và đang nỗ lực vươn lên, Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phát triển; ngược lại, sự phát triển bền vững, bao trùm và mang lại lợi ích cho mọi người dân là nền tảng để củng cố hòa bình lâu dài.

Trong bối cảnh đó, Cộng đồng Pháp ngữ là một không gian hợp tác mà các thành viên có sự đa dạng về địa lý, văn hóa, trình độ phát triển, cùng nhau chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, đoàn kết, đối thoại. Đây là nền tảng và lợi thế để Pháp ngữ tăng cường kết nối, huy động sự tham gia, đóng góp của các thành viên vào nỗ lực chung vì hòa bình và phát triển.

"Chúng ta kỳ vọng hội nghị lần này sẽ tạo thêm động lực đổi mới hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ, xác định những ưu tiên hợp tác thiết thực và khả thi trong tương lai. Việc hội nghị được tổ chức tại châu Á - Thái Bình Dương cũng là cơ hội tăng cường kết nối giữa các thành viên Pháp ngữ ở châu Á với châu Phi, châu Âu và các khu vực khác", Thứ trưởng khẳng định.

Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, năng động, hướng tới người dân, nơi sự đa dạng trở thành thế mạnh cho hợp tác và phát triển.