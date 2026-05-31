Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cơ sở công nghệ, tiếp DN lớn của Singapore

VN mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành

Tại Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nghe giới thiệu tổng quan và đi tham quan Nhà máy mô hình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để DN trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đó là tư duy kiến tạo rất thực tiễn: Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, DN mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Đây cũng là hướng tư duy mà VN đang thúc đẩy trong chính sách KH-CN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết VN xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. VN đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng năng lực công nghệ quốc gia nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến của Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ VN mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi DN có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Trong hành trình đó, Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu; tin tưởng hợp tác VN - Singapore trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore, sau khi tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về Tập đoàn và Trung tâm bảo trì đầu máy toa xe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây là mô hình tham khảo tốt cho VN trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào khai thác; nhấn mạnh VN có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi; cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng, giúp tiết kiệm chi phí.

Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore là một khu phức hợp kỹ thuật khổng lồ với chức năng chính bao gồm: kiểm tra kỹ thuật hằng ngày, bảo dưỡng định kỳ và đặc biệt là đại tu hạng nặng cho các đoàn tàu, hệ thống tín hiệu và các cụm linh kiện cốt lõi (như hệ thống phanh, động cơ, điều hòa không khí). Trung tâm phục vụ việc thử nghiệm các đoàn tàu điện ngầm mới, hệ thống tín hiệu, công nghệ điều khiển tự động, các giải pháp an toàn vận hành cũng như nâng cấp kỹ thuật cho các tuyến tàu điện ngầm hiện hữu.

VN luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, DN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh hoạt động tại VN.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn CapitaLand Development, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh định hướng của CapitaLand tiếp tục phát triển các dự án tại VN, nhất là theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối với hạ tầng đô thị và đóng góp vào quá trình nâng cấp các đô thị lớn của VN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định VN luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có CapitaLand, trong quá trình nghiên cứu, triển khai và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại VN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Wong Kim Yin, Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp Ảnh: TTXVN

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao quá trình hoạt động của Sembcorp tại VN trong khoảng 30 năm qua, đặc biệt thông qua mô hình khu công nghiệp VSIP và các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mà VN có nhu cầu, tiến tới 34 tỉnh, thành của VN đều có ít nhất 1 khu công nghiệp VSIP và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn SATS, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận quá trình hợp tác lâu dài giữa SATS và Vietnam Airlines trong phát triển; cho biết VN đang ưu tiên phát triển hạ tầng hàng không và logistics hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, du lịch và kết nối quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị SATS tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines và các cơ quan, đơn vị liên quan để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, nhất là trong khai thác nhà ga hàng hóa, quản lý logistics sân bay, đào tạo nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm vận hành và kết nối các sân bay của VN với mạng lưới vận tải, logistics quốc tế, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, pháp luật VN và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của VN.

Tại buổi tiếp, đại diện Công ty SEA Limited bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại VN trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính; xây dựng hệ thống logistics hiện đại tại VN. Ghi nhận hoạt động của Shopee, ShopeePay và SPX tại VN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí với đề xuất mở rộng hợp tác tại VN; khuyến khích SEA Limited tăng cường hợp tác góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ DN nhỏ chuyển đổi số, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng số trong khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị quan tâm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng AI dữ liệu và công nghệ số nhằm hỗ trợ DN nhỏ, hộ kinh doanh và nhà bán hàng VN nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường; thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới; phát triển thanh toán số, dịch vụ tài chính số và các giải pháp tài chính bao trùm.

Về định hướng của Keppel Limited tiếp tục mở rộng hoạt động tại VN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết VN hoan nghênh Keppel Limited nghiên cứu các mô hình hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và mô hình đô thị phát thải thấp, phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng AI và các hệ thống số bảo đảm an toàn và chủ quyền dữ liệu; hợp tác về đô thị thông minh, bất động sản phức hợp, dịch vụ đô thị và hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế; nghiên cứu các giải pháp logistics xanh, nhiên liệu hàng không bền vững; kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng UOB cam kết tiếp tục đầu tư tại VN; hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế VN trở thành cửa ngõ tài chính khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá và ghi nhận các mong muốn của Ngân hàng UOB; đồng thời nhấn mạnh VN quan tâm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế theo hướng kết nối khu vực, tài chính xanh, đổi mới sáng tạo, các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao. Đề nghị Ngân hàng UOB hợp tác, đầu tư vào VN trong các lĩnh vực phát triển dịch vụ tài chính và ngân hàng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết nối tài chính khu vực; hỗ trợ DN VN nâng cao năng lực quản trị, huy động vốn, quốc tế hóa hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ASEAN.