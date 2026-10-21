Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholmen

Thăm dự án và nghe những chia sẻ hữu ích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ Đan Mạch, thành phố Copenhagen, các cơ quan liên quan đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đô thị, khu kinh tế và hệ thống hạ tầng quan trọng nằm tại khu vực ven biển và đồng bằng thấp. Quá trình đô thị hóa nhanh cùng với tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quy hoạch, phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng theo hướng xanh, đồng bộ và có khả năng chống chịu cao.

Để tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển, đặc biệt về phía biển, Việt Nam đã thực hiện công cuộc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, theo đó Việt Nam có 21/34 tỉnh, thành phố có đường bờ biển. Đây là một thuận lợi rất lớn để khai thác tiềm năng, lợi thế của biển trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước, trong đó bao gồm việc hình thành, phát triển các khu đô thị, khu kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng cảng biển, logistics và các khu vực chức năng khác ven biển và trên biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng kinh nghiệm của Lynetteholmen cho thấy một công trình thích ứng với biến đổi khí hậu có thể được thiết kế để đồng thời tạo ra không gian phát triển mới, cảnh quan ven biển, giá trị sinh thái và lợi ích kinh tế - xã hội. Cách tiếp cận này có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị ven biển và bảo vệ các trung tâm kinh tế lớn trước những rủi ro khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch, chuyển những trao đổi hôm nay thành các chương trình hợp tác cụ thể phù hợp với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại lễ tiễn ẢNH: TTXVN

Với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch, đặc biệt là những điểm tương đồng trong định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu còn rất nhiều tiềm năng.

Cùng ngày, tại cung điện Amalienborg, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đã chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khép lại các hoạt động thăm cấp Nhà nước Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Copenhagen, đi thăm chính thức Liên minh châu Âu và Bỉ (từ ngày 21 - 24.10).