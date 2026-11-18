Tại cuộc tiếp, đại diện cho Liên minh Doanh nghiệp Mỹ - APEC, bà Suzanne Clark, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ đánh giá cao tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam. Bà khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Mỹ luôn coi Việt Nam là điểm đến chiến lược và mong muốn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhân dịp này, bà cũng gửi lời chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà của APEC 2027, tin tưởng sự kiện sẽ tạo động lực mới cho kết nối kinh tế khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu ẢNH: TTXVN

Nhân dịp này, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đánh giá cao những chính sách và giải pháp đồng bộ về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tin tưởng vào đường lối điều hành của lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo các tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại và đồng hành cùng Việt Nam hướng tới Năm APEC 2027.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại hơn 3 thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã đi qua một hành trình đáng tự hào. Từ khởi đầu còn nhiều khác biệt, thông qua tinh thần đối thoại chân thành, hai nước đã từng bước vun đắp lòng tin, mở rộng hợp tác và nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã có những bước tiến ngoạn mục. Không gian hợp tác chiến lược Việt Nam - Mỹ đang tiếp tục được mở rộng cùng với đà phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng những định hướng phát triển mới của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các doanh nghiệp Mỹ. Những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên cũng đồng thời là những lĩnh vực doanh nghiệp Mỹ có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh; là tiền đề để hai bên tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, tạo đột phá trong hợp tác khoa học, công nghệ, đưa hợp tác thiết thực trở thành trụ đỡ vững chắc, lâu dài của quan hệ song phương.

Chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ những định hướng lớn cho hợp tác kinh tế Việt Nam - Mỹ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, mang lại giá trị và lợi ích lớn hơn cho người dân và doanh nghiệp hai bên; tạo đột phá về hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác tài chính - đầu tư dựa trên nguyên tắc đồng hành và gắn kết lợi ích.

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển các quỹ đầu tư, mở rộng kênh vốn cho dự án hợp tác công - tư, và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Những cải cách này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm công cụ, kênh tham gia và linh hoạt hơn trong quản lý dòng vốn; cam kết bảo hộ vốn và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, duy trì chính sách ổn định, có thể dự báo, luôn sẵn sàng lắng nghe cùng tháo gỡ vướng mắc để sự gắn bó hôm nay trở thành thành công chung của cả hai bên.

Trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp Mỹ vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước trong hơn 3 thập kỷ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, có tiếng nói khách quan với chính quyền Mỹ nhằm góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, năm 2027, Việt Nam sẽ vinh dự lần thứ 3 giữ cương vị chủ nhà APEC. Với ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đóng góp tích cực vào tăng trưởng, thịnh vượng và liên kết kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương; hoan nghênh sự tham gia, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ trong tiến trình này và rất mong được chào đón doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam.