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Chính trị Sự kiện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Tuấn Minh
Tuấn Minh
09/06/2026 21:33 GMT+7

Chiều 9.6, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026.

Bày tỏ niềm vui mừng khi trở lại Việt Nam, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chuyển lời thăm hỏi thân tình của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. 

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn của Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự hỗ trợ hiệu quả cho Campuchia qua các thời kỳ. 

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao đóng góp của AFF trong việc thúc đẩy hợp tác nội khối và với các đối tác lớn trong bối cảnh toàn cầu nhiều thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia Hun Manet

ẢNH: TUẤN MINH

Vui mừng trước sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước, Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia cũng như trục ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trải dài từ cơ sở hạ tầng, du lịch, thương mại cho đến nông nghiệp, công nghiệp. 

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Campuchia luôn coi trọng và sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thực hiện hiệu quả các cam kết cấp cao giữa hai Đảng, đặc biệt là kết quả Cuộc gặp cấp cao tháng 2.2026 vừa qua, quyết tâm gìn giữ và truyền tiếp mối quan hệ quý báu này cho các thế hệ mai sau.

Phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác

Chào đón Thủ tướng Hun Manet, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu kinh tế, an sinh, xã hội mà Campuchia đạt được dưới sự lãnh đạo của CPP và Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu. 

Khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng đất nước Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào là tài sản vô giá. Do đó, các bên cần phát huy tối đa hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có giữa 3 Thủ tướng, 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hội đàm mang tính kết nối toàn diện giữa Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng tiếp tục là nền tảng vững chắc, hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột, trong khi kim ngạch thương mại song phương và hợp tác thanh niên không ngừng bứt phá.

Hai bên thống nhất sẽ tổ chức trang trọng các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2027). Đồng thời, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, kết nối và bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ của ba Đảng, ba nước để gìn giữ mối quan hệ trường tồn.

Về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Tiểu vùng Mê Kông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung nhằm giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định. 

Việt Nam cũng cam kết ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie) lần thứ 20 vào tháng 11.2026.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời chúc sức khỏe tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cùng các lãnh đạo cấp cao của Vương quốc Campuchia.

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