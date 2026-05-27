Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines

Đậu Tiến Đạt
27/05/2026 08:00 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31.5 - 1.6, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31.5 - 1.6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Philippines, diễn ra trong bối cảnh Philippines đang là chủ nhà ASEAN 2026 và hai nước đang kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong các cuộc gặp và làm việc với các lãnh đạo Philippines, các lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Thời gian gần đây, hai nước tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó dành ưu tiên cao cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỉ USD; tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển; đề nghị hai bên tích cực hoàn tất đàm phán và ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục phổ thông, Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026 - 2029.

