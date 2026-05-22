Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan

Ngày 22.5, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29.5.

Theo Bộ Ngoại giao, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Thái Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao.

Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỉ USD, tăng 9% so với năm 2024; trong đó ta xuất khẩu đạt 8,8 tỉ USD, tăng 12,7%; nhập khẩu đạt 13,3 tỉ USD, tăng 6,7%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó Việt Nam xuất khẩu 3,76 tỉ USD (tăng 39%); nhập khẩu gần 4,84 tỉ USD (tăng 15%).

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỉ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam có khoảng hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.

Hợp tác quốc phòng - an ninh: hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương; phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo, hợp tác không quân, hải quân; duy trì tuần tra chung trên biển…

Về lao động, hai bên đang thúc đẩy ký mới thỏa thuận tuyển dụng lao động (ký năm 2015) nhằm tạo cơ chế cho lao động phổ thông của Việt Nam được tiếp nhận sang làm việc tại Thái Lan.

Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển tốt. Năm 2024, có hơn 984.000 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan và hơn 418.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11). Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch “Sáu quốc gia, một điểm đến”. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Việt kiều tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người, sống rải rác trên khắp Thái Lan, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan khoảng 2.000 - 3.000 người.

Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Tại một số địa phương, Việt kiều có vai trò, vị trí và uy tín nhất định trong xã hội. Cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về quê hương, đất nước và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.