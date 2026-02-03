Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư: Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là 'pháo lệnh' truyền cảm hứng

Văn Chung
03/02/2026 23:09 GMT+7

Tối 3.2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc; công bố, trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ 10, năm 2025.

Một nét mới trong việc tổ chức lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ 10, là kết hợp lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc với lễ công bố giải thưởng. Ban Tổ chức T.Ư đề xuất và được Ban Bí thư đồng ý tổ chức việc lựa chọn tuyên dương, khen thưởng 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc, tương ứng 96 năm thành lập Đảng.

Tổng Bí thư: Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là 'pháo lệnh' truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: TUẤN MINH

Bí thư chi bộ là "cầu nối" giữa ý Đảng và lòng dân

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Các bí thư chi bộ có vai trò vừa là "hạt nhân chính trị" trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là "kiến trúc sư" trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là "cầu nối" giữa ý Đảng và lòng dân. 

Uy tín và sức thuyết phục của mỗi bí thư chi bộ đối với các đảng viên và quần chúng nhân dân có được từ sự nêu gương, tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ".

Tổng Bí thư: Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là 'pháo lệnh' truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao biểu trưng tuyên dương cho các bí thư chi bộ xuất sắc

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư cho biết việc lần đầu tiên T.Ư tổ chức lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, từ chi bộ - nơi trực tiếp triển khai và kiểm nghiệm hiệu quả mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Từ năm 2026, lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm. 

Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là "pháo lệnh" truyền cảm hứng

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ 10 có 2.296 tác phẩm dự thi. Đã có 82 giải thưởng được trao và 15 tập thể được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai giải. 

Về cơ cấu giải, có 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải khuyến khích được trao giải lần này.

Tổng Bí thư: Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là 'pháo lệnh' truyền cảm hứng - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao 6 giải A Giải Búa liềm vàng lần thứ 10 cho các tác giả, nhóm tác giả

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, việc giải được tổ chức liên tục trong 10 năm qua là hoạt động có ý nghĩa, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, đổi mới sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Với các cơ quan thông tấn báo chí, Tổng Bí thư đề nghị cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIV để công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là "pháo lệnh" truyền cảm hứng, là "trống trận" cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

