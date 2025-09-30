Tổng Bí thư: Đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Theo TTXVN, phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NGUYÊN QUANG

Tổng Bí thư nêu rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy T.Ư và cấp ủy Đảng các cấp, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc; lãnh đạo toàn quân cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

"Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quân ủy T.Ư đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội với lộ trình, bước đi khoa học, bài bản. Quân đội trở thành điểm sáng trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho rằng, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng sự thật, đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm, không để hạn chế, yếu kém kéo dài, tích tụ từ nhỏ thành lớn, từ ít nghiêm trọng thành nghiêm trọng.

"2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa"

Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa".

Kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Điều này đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng "bốn không" với tính chất hòa bình và tự vệ; thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kiên định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới, cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, những thành tố "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ" đã thường xuyên được xây dựng và không ngừng phát triển trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội; tuy nhiên cần tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Trọng tâm là quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương; xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là trong bối cảnh các nước lớn cạnh tranh quyết liệt, tăng cường lôi kéo, tập hợp lực lượng.

Ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay; đòi hỏi Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng.

Ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Đảng, Nhà nước rất tin tưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong thực hiện nội dung này, đó là phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống, ngay ở trạng thái biểu hiện của nó, nhất định không để nảy nở, phát triển trở thành suy thoái và cao hơn là "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; mong muốn Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải "hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh".

Tổng Bí thư yêu cầu, ngay sau đại hội, phải nhanh chóng triển khai những nội dung mà đại hội quyết nghị, đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống; không để độ trễ, khoảng trống giữa quyết nghị tại đại hội và việc triển khai thực hiện trong thực tiễn.