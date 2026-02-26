Tổng Bí thư dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội

Đơn vị bầu cử số 1 TP.Hà Nội gồm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Giảng Võ, Ba Đình, Ngọc Hà.

Không để gánh nặng đổi mới giáo dục dồn lên giáo viên, học sinh và phụ huynh

Trả lời câu hỏi của cử tri về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, thực sự là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc, Tổng Bí thư nêu rõ, giáo dục - đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược về con người, quyết định trực tiếp chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị sáng 26.2 ẢNH: GIA HÂN

Đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội. Trong suốt chặng đường cách mạng, giáo dục nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, cần nhìn thẳng vào thực tế là giáo dục - đào tạo vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.

Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71, với yêu cầu đổi mới giáo dục phải căn bản, toàn diện và thực chất, chấm dứt tình trạng hình thức, làm nửa vời.

Trên tinh thần đó, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời thể chế hóa bằng nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tạo nền tảng tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tài chính và nhân lực.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã tích cực triển khai một loạt các chính sách mới như xây dựng các trường tiểu học và trung học cơ sở liên cấp nội trú cho các xã biên giới đất liền; hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, xây dựng phòng học STEM để học và hành phải gắn liền với nhau. Tất cả những cố gắng đó đã bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực trong giáo dục - đào tạo.

Nhấn mạnh có chủ trương đúng rồi, điều quyết định vẫn là khâu tổ chức thực hiện, do đó, Tổng Bí thư khẳng định, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định, lâu dài; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới dồn lên giáo viên, học sinh và phụ huynh; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển.

Riêng đối với ngành giáo dục của Hà Nội phải đảm bảo tất cả các học sinh được đến trường. Mục tiêu cuối cùng là chất lượng thật; thầy cô yên tâm dạy học, học sinh học tốt hơn, gia đình bớt lo hơn, qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực, đạo đức và bản lĩnh để xây dựng Hà Nội, đất nước trong giai đoạn mới.

Bảo vệ môi trường ngang hàng với phát triển kinh tế

Liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian tới, theo Tổng Bí thư, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ: bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, ngang hàng với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Hội nghị sáng 26.2 được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND P.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội ẢNH: GIA HÂN

Cách tiếp cận hiện nay là chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang tư duy kiến tạo, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Xác định rõ 3 trọng tâm hành động: tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và công khai thông tin để nhân dân tham gia giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật, nơi nào để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài thì phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm, không có vùng cấm; đặt người dân ở trung tâm của chính sách môi trường, bởi bảo vệ môi trường trước hết là bảo vệ sức khỏe và đời sống của nhân dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Cũng trong buổi tiếp xúc cử tri sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của cử tri liên quan đến triển khai đường lối đối ngoại; những định hướng chỉ đạo lớn để phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ với các cử tri trẻ, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước muốn bứt phá thì thanh niên phải đi đầu trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, sáng tạo và làm chủ công nghệ. Mỗi bạn trẻ Việt Nam sẽ nuôi dưỡng ước mơ lớn, không chỉ tìm việc làm tốt cho mình, mà còn góp phần tạo ra giá trị mới cho xã hội, đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai bạn bè quốc tế.