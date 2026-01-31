Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Điện Biên

Đình Huy
Đình Huy
31/01/2026 11:55 GMT+7

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, sáng 31.1, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác đã dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, tỉnh Điện Biên.

Tham gia đoàn công tác có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư; ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng T.Ư Đảng; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: TTXVN

Theo TTXVN, trước khi diễn ra lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và luôn ghi nhớ lời dạy của Người về sự gìn giữ đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Dự án xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025 và khởi công xây dựng vào tháng 6.2025. Tổng mức đầu tư 35 tỉ đồng, do TP.HCM hỗ trợ.

Tổng Bí thư dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Điện Biên- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2

ẢNH: TTXVN

Công trình được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian lịch sử của khu di tích, có diện tích 160 m2, kết hợp giữa kết cấu bê tông cốt thép và gỗ truyền thống, bảo đảm tính bền vững, trang nghiêm và linh thiêng.

Nhà tưởng niệm có mặt bằng hình chữ "nhất", kiến trúc 2 tầng mái, gồm 5 gian, 6 hàng chân cột trong nhà và 2 hàng cột hiên. Lư hương phía trước uy nghi bằng chất liệu đá tự nhiên.

Tại nhà tưởng niệm, có tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33 m với trọng lượng hơn 500 kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước...

Hệ thống nhà trưng bày được tu bổ, nâng cấp, bổ sung nội dung, hiện vật, không gian trưng bày, lối đi cho người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và du khách. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, khu vực này trở thành không gian văn hóa - tâm linh quan trọng của tỉnh Điện Biên.

Cũng trong buổi sáng 31.1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29.1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Khám phá thêm chủ đề

Tổng bí thư Điện Biên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận