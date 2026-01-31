Tổng Bí thư dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Điện Biên

Tham gia đoàn công tác có bà

, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư; ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng T.Ư Đảng; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: TTXVN

Theo TTXVN, trước khi diễn ra lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và luôn ghi nhớ lời dạy của Người về sự gìn giữ đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Dự án xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025 và khởi công xây dựng vào tháng 6.2025. Tổng mức đầu tư 35 tỉ đồng, do TP.HCM hỗ trợ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 ẢNH: TTXVN

Công trình được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian lịch sử của khu di tích, có diện tích 160 m2, kết hợp giữa kết cấu bê tông cốt thép và gỗ truyền thống, bảo đảm tính bền vững, trang nghiêm và linh thiêng.

Nhà tưởng niệm có mặt bằng hình chữ "nhất", kiến trúc 2 tầng mái, gồm 5 gian, 6 hàng chân cột trong nhà và 2 hàng cột hiên. Lư hương phía trước uy nghi bằng chất liệu đá tự nhiên.

Tại nhà tưởng niệm, có tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33 m với trọng lượng hơn 500 kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước...

Hệ thống nhà trưng bày được tu bổ, nâng cấp, bổ sung nội dung, hiện vật, không gian trưng bày, lối đi cho người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và du khách. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, khu vực này trở thành không gian văn hóa - tâm linh quan trọng của tỉnh Điện Biên.

Cũng trong buổi sáng 31.1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1.