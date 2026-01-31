Tổng Bí thư dự lễ khánh thành trường nội trú liên cấp vùng biên tại Điện Biên

Ngôi trường chắp cánh tương lai cho học sinh nơi biên cương Tổ quốc

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn là ngôi trường đầu tiên trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn ẢNH: ĐIỆN BIÊN

Tổng Bí thư đánh giá, ngôi trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho hơn 1.000 học sinh, có đầy đủ phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú, thư viện, khu đa năng, khu thể thao, khu học văn hóa, học âm nhạc, học hát, học múa. Đây sẽ là môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn, tạo điều kiện để các học sinh phát triển toàn diện từ trí tuệ, thể chất và nhân cách.

"Từ hôm nay, ngôi trường này sẽ là ngôi nhà thứ 2 của các cháu. Tôi mong các thầy cô giáo tiếp tục đoàn kết trách nhiệm, tận tâm với nghề, coi học sinh như con em của mình để ngôi trường này thực sự trở thành nơi ươm mầm tri thức, nơi nuôi dưỡng nhân cách, chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh nơi biên cương Tổ quốc", Tổng Bí thư nói.

Toàn cảnh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn ẢNH: ĐIỆN BIÊN

Tổng Bí thư biểu dương Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; biểu dương sự hỗ trợ, trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành T.Ư và sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực, trí tuệ hoàn thành công trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong gần 6 tháng, công trình đã được xây dựng khang trang, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, an toàn và công năng sử dụng.

"Kết quả hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần nói đi đôi với làm, đã làm là phải làm đến nơi đến chốn", Tổng Bí thư nói.

Nghiên cứu, mở rộng mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đến nay, 100 trường đầu tiên tại các xã biên giới tại 18 tỉnh, thành phố đã được khởi công. Phấn đấu hoàn thành trước ngày 30.8.2026 để đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn ẢNH: THÀNH ĐẠT

Tại lễ khánh thành hôm nay, Tổng Bí thư chính thức phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền với quyết tâm hoàn thành đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu đã đề ra. Tổng Bí thư lưu ý, tỉnh ủy, UBND 18 tỉnh biên giới chịu trách nhiệm hoàn toàn, tạo điều kiện cho các công tác triển khai xây dựng; Chính phủ sẽ thống nhất điều hành đảm bảo đầy đủ nguồn lực tài chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách để triển khai.

Tổng Bí thư cùng các đại biểu thăm cơ sở vật chất của trường và chụp ảnh cùng học sinh ẢNH: ĐIỆN BIÊN

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì đảm bảo đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung dạy học, chất lượng giáo dục. Các bộ, ngành liên quan phối hợp hoàn thiện chính sách nội trú, chế độ cho thầy giáo và học sinh, tạo điều kiện để các nhà trường hoạt động ổn định lâu dài. Chậm nhất đầu năm 2027 là 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới sẽ hoạt động đồng bộ.

"Trên cơ sở kết quả của chương trình này, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp sang các khu vực không phải là vùng biên giới nhưng cũng là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo và nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền trong phạm vi toàn quốc", Tổng Bí thư nói.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn nằm sát biên giới, cách trung tâm Điện Biên gần 100 km, được khởi công từ cuối tháng 7.2025 trên diện tích 6,88 ha, đáp ứng nhu cầu học tập và lưu trú cho hơn 1.000 học sinh. Đây là trường học "5 sao" đầu tiên của khu vực biên giới, được trang bị cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại với 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng bộ môn, các phòng thiết bị giáo dục, phòng âm nhạc, phòng STEM, phòng tư vấn học đường, thư viện. Khu nội trú và nhà công vụ gồm phòng giám hiệu, 120 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên. Trường còn có nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, bếp ăn và khu vệ sinh đạt chuẩn…



