Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập 6 điều Bác Hồ dạy

Sáng 6.3, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Buổi lễ do đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự lễ kỷ niệm BỘ CÔNG AN

Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Ngoài ra, còn có các cán bộ là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong CAND, người có công và thân nhân liệt sĩ CAND; các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm BỘ CÔNG AN

Trình bày diễn văn kỷ niệm, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết cách đây 75 năm, ngay khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa còn non trẻ, đứng trước nhiều thách thức, thù trong, giặc ngoài; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn cam go và quyết liệt, ngày 11.3.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Công an Khu XII về "Tư cách người công an cách mệnh".

Đó là: đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; đối với công việc, phải tận tụy; đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Lời Bác dạy chỉ có 51 từ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tuy mộc mạc nhưng nội hàm vô cùng phong phú và sâu sắc; thể hiện đầy đủ về ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người công an cách mệnh.

Đó là những mối quan hệ cơ bản, thiết yếu và quyết định, mang tính định hướng về nguyên tắc, phương châm trong hành động, chuẩn mực về nhân cách của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, dù ở cương vị nào cũng phải nỗ lực phấn đấu và rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa về những lời dạy của Bác, các tổ chức CAND đã nhanh chóng mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp và toàn diện về học tập để thấm nhuần, thực hiện; đồng thời tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử, có chủ đề và nội hàm gắn với các phong trào thi đua khác.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trình bày diễn văn tại buổi lễ BỘ CÔNG AN

Nhìn lại 75 năm một chặng đường, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ; sự đùm bọc, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương và bạn bè quốc tế, lực lượng CAND đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; cùng với nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần đưa kháng chiến thành công, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và đối ngoại của đất nước.

Việc học tập, rèn luyện và làm theo 6 điều Bác dạy đã sớm trở thành những phong trào thi đua rộng lớn, trọng tâm, xuyên suốt, "kim chỉ nam" cho mọi hành động trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Chất lượng phong trào đã không ngừng nâng lên những tầm cao mới, toàn diện hơn và sâu sắc hơn. Kết quả, phong trào đã đạt được nhiều thành tựu, thành tích, chiến công trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đã có hàng chục nghìn tấm gương sáng về lòng dũng cảm, anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, trong đó có 14.849 liệt sĩ, 5.512 thương binh.

Lực lượng CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 16 Huân chương Sao vàng, 101 Huân chương Hồ Chí Minh, 233 Huân chương Độc lập, 1.089 danh hiệu anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác, góp phần tô thắm truyền thống CAND Việt Nam anh hùng.

Từ thực tiễn sinh động 75 năm qua, có thể khẳng định, 6 điều Bác dạy đến nay vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa đặc biệt to lớn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và các mặt công tác công an.

Chính vì vậy, trước những diễn biến của tình hình và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, lực lượng CAND nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, chỉ biết còn Đảng là còn mình, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất; tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn luyện và làm theo 6 điều Bác dạy; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.