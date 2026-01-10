Tổng Bí thư: Giao thẩm quyền tối đa để Hà Nội giải quyết 5 'điểm nghẽn'

Sáng 10.1, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ẢNH: TTXVN

Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Giải bài toán ùn tắc, úng ngập, ô nhiễm

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Quy hoạch tổng thể Thủ đô sẽ được nghiên cứu mở rộng không gian tương tác với các vùng đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía Bắc, vùng đô thị Hà Nội. Ngoài các nội dung vùng, quy hoạch tập trung vào việc xử lý các điểm nghẽn của thành phố liên quan tới hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, quản lý đô thị, môi trường.

Để chống ngập úng, Hà Nội quy hoạch xây dựng các công trình ngầm, giao thông ngầm đồng bộ với hệ thống giao thông vành đai, hướng tâm và xuyên tâm, kết hợp hệ thống thu gom nước ngầm, bể ngầm chống ngập úng và các trạm bơm.

Nhằm giải quyết ách tắc giao thông, thành phố sẽ bổ sung các tuyến kết nối giao thông đường bộ, đường sắt liên vùng với các tỉnh xung quanh; quy hoạch bổ sung tăng cường hệ thống giao thông liên khu vực liên kết các khu đô thị mới, đô thị cũ.

Quy hoạch bổ sung các cầu lớn bắc qua sông Hồng để mở rộng không gian phát triển đô thị… Hệ thống trục vành đai 1,2,5,4... các trục hướng tâm được khẩn trương xây dựng đồng bộ.

Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, thành phố sẽ rà soát quy hoạch xử lý chất thải rắn; đề xuất tăng hoặc giảm địa điểm, quy mô, yêu cầu công nghệ xử lý; nghiên cứu quy hoạch dây chuyền xử lý rác thải, nước thải; phân loại rác thải; bổ sung địa điểm, quy mô các khu xử lý nước thải đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị theo cấu trúc mới.

Thành phố sẽ tiến hành tái cấu trúc đô thị nhằm tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, cách mạng về nhà ở, cách mạng về di sản, bảo tồn; chuyển từ tư duy "bảo tồn-cải tạo" sang tư duy "tái thiết giá trị"...

Trong đó, quy hoạch hai bên bờ sông Hồng thành không gian văn hóa nghệ thuật công cộng lớn nhất thủ đô; giải quyết triệt để tình trạng quá tải trường học nội đô; dịch chuyển các cơ sở đào tạo lớn ra ngoại vi để hình thành các đô thị đại học đẳng cấp quốc tế. Đưa Hà Nội trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao hàng đầu khu vực; giảm tải bệnh viện tuyến cuối...

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố xác định mô hình tăng trưởng kinh tế và động lực tăng trưởng là lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số làm động lực chính.

Hà Nội chậm, cả nước sẽ chậm

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận kết quả đạt được của thủ đô. Những chuyển biến này cho thấy Hà Nội đang hình thành phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương và hiệu quả thực chất. Dù vậy còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác tương xứng.

Các tồn tại về giao thông, môi trường, hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng quản trị là phép thử trực tiếp đối với năng lực quản trị đô thị và tổ chức thực thi.

Trong bước ngoặt phát triển lịch sử của đất nước hiện nay, vai trò của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, theo Tổng Bí thư, Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn, mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt, định hình các mô hình phát triển mới, tư duy mới.

Mỗi vấn đề Hà Nội giải quyết thành công và hiệu quả, từ quản trị đô thị, tổ chức không gian phát triển, xử lý ùn tắc, ô nhiễm, ngập úng đến kỷ luật đầu tư công, cải cách hành chính và chuyển đổi số… sẽ có tác động rất lớn đến cách nghĩ, cách làm của các địa phương cũng của toàn quốc. Hà Nội chậm, cả nước sẽ chậm.

Nhấn mạnh Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm phải là công trình của trí tuệ, của trách nhiệm và khát vọng phát triển; quy hoạch hôm nay sẽ quyết định Hà Nội sau 50 năm, 100 năm, Tổng Bí thư cơ bản thống nhất với những định hướng lớn trong quy hoạch. Trong đó có ý tưởng đề xuất mới, chuyển từ quy hoạch "5 vùng đô thị, 5 trục không gian, 5 khu vực đô thị, đô thị vệ tinh" sang mô hình "đa cực - đa trung tâm, đa tầng - đa lớp".

Việc sửa đổi luật Thủ đô không chỉ là việc riêng của Hà Nội, mà là trách nhiệm chung của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trong việc tháo gỡ các rào cản pháp lý, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội cần khai mở động lực mới, quyết tâm kiên định mục tiêu tăng trưởng liên tục 2 con số, trước mắt phải hoàn thành bằng được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 11% trong năm 2026.

Ủng hộ những giải pháp của Hà Nội về đẩy mạnh phân cấp ủy quyền và giải quyết 5 điểm nghẽn, gồm: úng ngập, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần nghiên cứu giao thẩm quyền tối đa cho Hà Nội để tự giải quyết, thay vì chờ phê duyệt nhiều tầng nấc...