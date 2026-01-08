Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương

Tham dự hội nghị tại trụ sở Chính phủ và các điểm cầu địa phương có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Đại dịch Covid-19 và hậu quả nặng nề kéo dài; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột quân sự leo thang ở nhiều nơi. Xu hướng tăng trưởng, đầu tư, thương mại toàn cầu chậm lại; lạm phát và nợ công ở hầu hết các quốc gia tăng cao so với trước đại dịch Covid-19. Nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, chưa kịp hồi phục; rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng. An ninh truyền thống và phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu cực đoan gây thảm họa nặng nề.

Trong nước, chịu tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài, trong khi nước ta là nước đang phát triển, xuất phát điểm thấp, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao.

Những hạn chế, bất cập nội tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ cần tập trung giải quyết. Phải dành nhiều công sức, thời gian "sắp xếp lại giang sơn" ở cả Trung ương và địa phương. Thảm họa thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội..., Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đạt những thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,02% (thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới), đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách, nợ công thấp hơn giới hạn quy định...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn cần có giải pháp khắc phục, trong đó chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần phải nỗ lực hơn nữa.

Áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỉ giá, lãi suất còn lớn trước sức ép từ bên ngoài; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả; an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh trật tự trên một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ về bối cảnh tình hình năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 có gì đáng chú ý; đâu là các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng lớn đến nước ta? Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chúng ta đã thực sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có các giải pháp "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", "biến nguy thành cơ" chưa?

Về hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng đề nghị xác định rõ đâu là những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực? Nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì? Tại sao có nơi làm tốt, trong khi có nơi làm chưa tốt?...