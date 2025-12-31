Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Nông nghiệp là trụ đỡ nền kinh tế, không thể xem nhẹ'

Đó là khẳng định và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra chiều 31.12, tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và môi trường chiều 31.12 ẢNH: TÙNG ĐINH

"Chúng ta phải biết ơn ngành nông nghiệp, nông dân"

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, giai đoạn 2021 - 2025, nền kinh tế đất nước đối mặt với nhiều khó khăn không lường trước: đại dịch Covid-19, thuế đối ứng của Mỹ, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường... Nhưng ngành nông nghiệp quyết tâm vượt qua khó khăn, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, kinh tế đối ngoại của đất nước.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, nông nghiệp khẳng định vị thế là trụ đỡ nền kinh tế, lương thực, thực phẩm chúng ta không thiếu, đảm bảo cung ứng cho người dân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, từ một nước có nền nông nghiệp lạc hậu, trong mắt bạn bè quốc tế, đến nay Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu trong ngành nông nghiệp và đây là thành tích rất tự hào.

"Tôi nhiều lần chia sẻ với các đại biểu quốc tế, nông nghiệp giúp đất nước chúng tôi thoát nghèo. Việt Nam sau chiến tranh bị tàn phá, đổ nát nhưng đi lên từ nông nghiệp, từ chỗ đi vay đến nay đã trở thành quốc gia xuất khẩu lương thực, năm 2024 là gần 10 triệu tấn. Chúng ta phải biết ơn ngành nông nghiệp, biết ơn người nông dân là như vậy", Thủ tướng nói.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, năm 2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, xanh và bền vững, khơi thông thể chế để đưa khoa học công nghệ trong nông nghiệp phát triển toàn diện

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam muốn trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ.

"Dù có phát triển gì đi chăng nữa, lương thực, thực phẩm vẫn phải đảm bảo thì chúng ta mới làm chủ được lúc biến động, khó khăn. Nông nghiệp lúc nào cũng là trụ đỡ của nền kinh tế, không thể xem nhẹ được, phải phát triển công nghiệp hóa nông nghiệp", Thủ tướng lưu ý và đề nghị ngành quán triệt thực hiện phương châm "6 nhóm từ khóa": quản trị hiện đại; thể chế khơi thông; khoa học phát triển; tam nông thịnh vượng; tài nguyên bền vững; môi trường an toàn.

Nông nghiệp xuất siêu 20 tỉ USD

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trong bối cảnh chiến tranh thương mại, chính sách thuế đối ứng của Mỹ, tình hình thời tiết bất lợi "bão chồng bão, lũ chồng lũ"...nhưng năm 2025 ngành đạt tốc độ tăng trưởng khá cao.

Khi tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản ước đạt 70,09 tỉ USD, trong đó riêng các mặt hàng nông sản đạt 37,25 tỉ USD; lâm sản đạt 18,5 tỉ USD; thủy sản đạt 11,32 tỉ USD... Đặc biệt, ngành nông nghiệp có xuất siêu 20,7 tỉ USD.

Cũng theo ông Trần Đức Thắng, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục là một trong những nội dung ngành nông nghiệp đặc biệt quan tâm. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường nước, không khí, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ ô nhiễm; chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai và quản lý đê điều, chuyển đổi xanh, giảm phát thải, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ngành nông nghiệp và môi trường xác định mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế, xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật phục vụ tăng trưởng ngành và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản; triển khai đồng bộ các nghị quyết, chiến lược, chương trình, đề án và quy hoạch phát triển ngành; tăng cường các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên đất, nước; khai thông nguồn lực nội tại và tạo động lực mới cho phát triển sản xuất.