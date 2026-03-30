Tổng Bí thư: Hà Nội không được phép chững lại, càng không được trùng xuống

Những chuyển biến vừa qua tại Hà Nội là rất tích cực

Chiều 30.3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, những chuyển biến tại Hà Nội trong thời gian qua là rất tích cực; không chỉ dừng lại ở kết quả cụ thể, mà đã hình thành rõ nét một khí thế mới, một vận tốc công việc mới, một tinh thần trách nhiệm mới trong toàn hệ thống chính trị của thủ đô…

Nhất trí về khuyết điểm, hạn chế trong báo cáo, Tổng Bí thư chỉ rõ những hạn chế này có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng phải xác định nguyên nhân chủ quan là chính và cần phải được khắc phục ngay bằng quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt hơn…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những chuyển biến vừa qua tại Hà Nội là rất tích cực, nhưng mới chỉ là bước đầu, phía trước còn rất nhiều việc phải làm.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần làm việc quyết liệt, giữ vững và đẩy mạnh hơn nữa khí thế đang có, không được phép chững lại, càng không được trùng xuống; đã có khí thế thì phải giữ bằng được, đã có chuyển biến thì phải tạo thành bước tiến, đã có kết quả thì phải nâng lên thành xu thế phát triển bền vững của thủ đô.

Tổng Bí thư chỉ rõ, tiếp tục duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, kỷ luật, kỷ cương phải được siết chặt hơn, bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách đều được tổ chức thực hiện nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn…

Trung ương đã tin tưởng, giao trọng trách và tạo điều kiện rất lớn cho thủ đô. Vì vậy, Hà Nội phải hành động tương xứng với niềm tin đó, phải đi đầu, làm mẫu, tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, hiệu quả cao, có sức lan tỏa cho cả nước.

Tổng Bí thư lưu ý, Hà Nội cần kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; chủ động sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại địa bàn thủ đô…

Giám sát là để phát hiện những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Về những nội dung giám sát đợt 2, Tổng Bí thư cho biết kế hoạch giám sát 3 chuyên đề, đó là việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng chuyên đề; bám sát thực tiễn triển khai, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đặc biệt là nhận diện cho được những điểm nghẽn, nút thắt trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương.

Theo Tổng Bí thư, giám sát đợt 2 phải được thực hiện với tinh thần xây dựng, đồng hành, nhằm làm tốt hơn công việc, chứ không phải để tìm sai phạm, không phải để gây áp lực hình thức hay tạo tâm lý e ngại trong đội ngũ cán bộ. Giám sát là để phát hiện những vấn đề cần hoàn thiện, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, qua đó giúp các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Quá trình giám sát, theo Tổng Bí thư cần phải được tổ chức khoa học, chặt chẽ, đúng trọng tâm, trọng điểm; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, không làm gián đoạn công việc, không tạo thêm thủ tục, gánh nặng công việc không cần thiết.

Cạnh đó, phải kết hợp hài hòa giữa yêu cầu kiểm tra, giám sát với yêu cầu phát triển; giữa kỷ luật, kỷ cương với việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.