Tổng Bí thư lên đường dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ

Ngày 18.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Mỹ), từ ngày 18 - 20.2, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza ẢNH: TTXVN

Tham gia đoàn có: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng.

Sự tham dự của lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển. Đây cũng là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các vấn đề quốc tế trong nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.