Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ

Đậu Tiến Đạt
17/02/2026 13:23 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Mỹ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20.2 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 17.2, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Mỹ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20.2.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm

ẢNH: TTXVN

Trước đó, ngày 16.1, Tổng thống Donald Trump đã gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

Ngày 22.1, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hoà bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ, theo lời mời của Tổng thống Trump.

Tại cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm vào ngày 13.2, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre chia sẻ Tổng thống Donald Trump rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình tại Gaza.

Ông DeSombre khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam ở tầm chiến lược cả trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

Ngày 13.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

