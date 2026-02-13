Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
13/02/2026 20:39 GMT+7

Ngày 13.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ DeSombre trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự được thăm Việt Nam và chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư và thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam. 

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Trợ lý Ngoại trưởng DeSombre và đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao Mỹ trong thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng tăng cường hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ Tổng thống Trump rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình tại Gaza. Ông DeSombre khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam ở tầm chiến lược cả trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Trợ lý Ngoại trưởng DeSombre bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao kết quả các cuộc làm việc với cơ quan, bộ, ngành Việt Nam trong chuyến thăm, khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển thực chất trong thời gian tới.

