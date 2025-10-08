Tổng Bí thư: Mỗi ủy viên Trung ương 'nói ít, làm nhiều, quyết liệt, hiệu quả'

Sáng 8.10, Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13 sáng 8.10 ẢNH: GIA HÂN

Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV

Trong phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung "xương sống" liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống thực của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, tại hội nghị, Trung ương Đảng đã thông qua các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Đặc biệt, nội dung các văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế - hạ tầng - nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Thông qua kết luận về báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2026 và tài chính - ngân sách 2026 - 2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh.

Trung ương Đảng cũng đã xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi - kiểm tra - đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Cùng đó, theo Tổng Bí thư, Trung ương Đảng cũng đã thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành: "Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo".

Các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 13 ẢNH: GIA HÂN

Không để lọt người chạy chức, chạy quyền vào Trung ương

Tổng Bí thư cũng cho hay, qua thảo luận, Trung ương Đảng đã thống nhất 9 định hướng lớn. Cụ thể là chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định 3 đột phá chiến lược trong điều kiện mới (thể chế - hạ tầng - nhân lực), làm rõ chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, liên kết vùng - đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi.

Về nhân sự, phải bảo đảm phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc.

Thứ hai, Trung ương thống nhất hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII, Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo dư địa cho đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công "đúng - trúng - nhanh - hiệu quả"; cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, triển khai dịch vụ công một cửa - một lần khai trên nền dữ liệu liên thông.

Cùng đó là tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy 3 cấp trong toàn hệ thống.

Hội nghị Trung ương 13 bế mạc sau 2 ngày làm việc ẢNH: GIA HÂN

Cạnh đó, Trung ương thống nhất định hướng tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai - đầu tư - xây dựng - môi trường - năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường; khuyến khích đối tác công tư, đổi mới công nghệ, khơi thông nguồn lực xã hội, tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, thúc đẩy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước.

Trung ương cũng thống nhất đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tăng tốc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi; đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, siết chặt kỷ luật, kỷ cương Đảng, để chống mạnh mẽ hơn và xây bền vững hơn.

Thước đo là mức sống và niềm tin của nhân dân

Tổng Bí thư nêu rõ, muốn chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, chúng ta cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán. Tổng Bí thư đề nghị quán triệt ba trọng tâm - ba công khai - một thước đo:

Ba trọng tâm là thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai là công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.

Một thước đo là mức sống và niềm tin của nhân dân. Cụ thể là, dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi ủy viên Trung ương "nói ít, làm nhiều" ẢNH: GIA HÂN

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung tạo chuyển biến thực chất từ "quy trình" sang "kết quả", mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành rõ ràng. Cùng đó là từ "mạnh từng cơ sở, từng địa phương" sang "mạnh theo vùng"; hoàn thiện quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông - số - năng lượng, hình thành cụm động lực, tận dụng kinh tế đô thị.

Chuyển từ "chăm lo" sang "chăm lo thiết thực": an sinh, y tế, giáo dục phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm; nhà ở công nhân, dịch vụ công được nâng cấp; không để ai bị bỏ lại phía sau. Phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất.

Nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 13 hoàn thành với khí thế mới, niềm tin mới và trách nhiệm mới song thách thức cũng không hề nhỏ, Tổng Bí thư đề nghị mỗi ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục nêu gương, "nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả"; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy.

"Hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chia sẻ những mất mát về người, sức khỏe và tài sản của nhân dân ở những vùng ảnh hưởng bão lụt, Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương Đảng, nhất là lãnh đạo các địa phương, khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhất là sau bão số 10 và bão số 11.

"Cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế; tập trung khắc phục khó khăn để học sinh có thể đi học trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết được dự báo còn rất phức tạp, khắc nghiệt có thể xảy ra", Tổng Bí thư yêu cầu.