Tổng Bí thư: Nhà trường phải thực sự trở thành 'ngôi nhà thứ hai' ấm áp

Sáng 19.3, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và 17 tỉnh, thành tổ chức lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026.

Thiếu nhi dân tộc tỉnh Lạng Sơn chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Lễ khởi công được tổ chức tại 17 điểm cầu chính và 104 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Sự kiện là bước hiện thực hóa thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18.7.2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26.9.2025 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 81-TB/TW. Cả nước sẽ đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo T.Ư, địa phương dự lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền năm 2026 ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương, trước hết là quan tâm để tất cả học sinh đều được đến trường, học tập trong môi trường đầy đủ; cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà con trên địa bàn tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai suôn sẻ, thành công.

Ngành giáo dục phải xây dựng trường học gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người. Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học mà phải thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai" ấm áp cho các em; bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình.

Tổng Bí thư mong muốn, các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đến cuối năm 2025, có 108 trường đã khởi công xây dựng. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ khởi công, động thổ đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền tiếp tục được tổ chức.

Thủ tướng tin tưởng, toàn bộ các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả. Từng ngôi trường mới sẽ là "nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng".

Đây cũng là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân với đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc, góp phần đưa từng cộng đồng, bản làng, địa phương vùng cao vươn lên mạnh mẽ cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.



