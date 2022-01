Tổng bí thư thăm, chúc tết nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu tại đây, Tổng bí thư khẳng định, sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông nghiệp, cơ sở hạ tầng khó khăn, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, Bắc Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trên một số lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng bí thư hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong 25 năm qua và đặc biệt là năm 2021 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn.

Nhấn mạnh năm 2022 và những năm tới đất nước đứng trước nhiều thuận lợi lẫn khó khăn, thách thức đan xen, Tổng bí thư lưu ý Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy thật tốt truyền thống vẻ vang, anh hùng của quê hương để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Bắc Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước...





Tổng bí thư cũng đề nghị Bắc Ninh sớm xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đưa Bắc Ninh tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, phấn đấu đến trước năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, giàu bản sắc.

Bên cạnh đó, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung; thường xuyên chăm lo, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… “Trước mắt, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm, tạo mọi điều kiện để các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, lao động và toàn dân vui xuân đón Tết Nhâm Dần sắp tới thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm”, Tổng bí thư nhấn mạnh.