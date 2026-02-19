Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
19/02/2026 06:03 GMT+7

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Mỹ), tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại thủ đô Washington D.C.

Trưa 18.2 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Mỹ), tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20.2.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến sân bay quân sự Andrews, thủ đô Washington D.C

ẢNH: TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn tại sân bay quân sự Andrews có: Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Fransisco Hoàng Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Hoàng Thùy Dương, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng Hòa bình về Gaza trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza- Ảnh 2.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Andrews, thủ đô Washington D.C

ẢNH: TTXVN

Sự tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Việt Nam - Mỹ trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác chiến lược toàn diện.

