Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
13/08/2025 18:47 GMT+7

Ngày 13.8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP.HCM - TP.Busan (Hàn Quốc).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan là một cơ quan ngoại giao mới, ở một thành phố có đông người Việt Nam sinh sống, học tập. Việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại đây thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực này.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan

ẢNH: TTXVN

Nhân dịp này, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và lãnh đạo TP.Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc đã dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP.HCM - TP.Busan.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là kết quả của hơn 30 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được nâng tầm trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Busan có rất nhiều những tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ với Việt Nam. Busan và TP.HCM đều là những trung tâm kinh tế lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và của Hàn Quốc, có nhiều điều kiện để hợp tác cùng phát triển. Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, TP.Busan sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương khác của Việt Nam.  

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Park Heong-joon, Thị trưởng TP.Busan. Thị trưởng Park Heong-joon chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đã lựa chọn Busan là điểm dừng chân trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Hàn Quốc và dự hoạt động Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa TP.Busan và TP.HCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng TP.Busan Park Heong-joon

ẢNH: TTXVN

Thị trưởng Park Heong-joon khẳng định TP.Busan mong muốn hợp tác chặt chẽ với TP.HCM để góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Busan thành trung tâm hành chính toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, tại cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, lãnh đạo cao nhất hai nước đạt nhận thức chung về việc ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác địa phương. Nhấn mạnh đây là thời cơ chiến lược để Busan và các địa phương tiềm năng của Việt Nam nâng tầm hợp tác thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TP.Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam; ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, phát triển đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở du lịch; chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triển, hệ thống vận hành cảng biển thông minh đặt tại một trong các khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam; tăng cường kết nối, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh.

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về hợp tác địa phương hai nước, Thị trưởng Park Heong-joon cam kết Busan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và các tỉnh thành khác của Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, góp phần cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao hai nước.

Chính quyền Busan sẵn sàng hỗ trợ cho hoạt động của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan; đồng thời tiếp tục có những chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam tại Busan, tạo điều kiện cho họ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố, cũng như phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Việt Nam - Hàn Quốc hướng đến kim ngạch thương mại 150 tỉ USD

Việt Nam - Hàn Quốc hướng đến kim ngạch thương mại 150 tỉ USD

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, hôm qua (12.8), Tổng Bí thư Tô Lâm có thêm nhiều hoạt động quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

