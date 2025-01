Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước

Cùng đi với Tổng Bí thư có: ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc...

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước ẢNH: T.THỂ

Báo cáo tại buổi làm việc, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong năm 2024, lực lượng Công an tỉnh luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Đồng thời thực hiện chỉ đạo, định hướng của Bộ Công an, tập trung triển khai, thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... qua đó tình hình ANTT tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước ẢNH: T.THỂ

Tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh, cho biết cùng với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024, công tác chuẩn bị và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 và các chủ trương, chỉ đạo của T.Ư. Việc thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy được tỉnh cụ thể hóa bằng Đề án 999 của Tỉnh ủy từ năm 2018.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Bình Phước cũng như lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được về mọi mặt trong thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bức tranh "tam long hội tụ" ẢNH: T.THỂ

Định hướng phát triển của Bình Phước trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh cần chú trọng phát huy lợi thế là vùng sản xuất nông nghiệp, tập trung triển khai các dự án giao thông kết nối liên vùng, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh để có thể giải quyết ngay những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Tổng Bí thư ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh trong việc bám sát địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nội địa và an ninh biên giới, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư yêu cầu Công an tỉnh Bình Phước cần tiếp tục bám địa bàn, bám dân để duy trì ổn định an ninh trật tự. Về kiến nghị, đề xuất của tỉnh kết nối với sân bay Long Thành; Tổng Bí thư cho biết sẽ chỉ đạo Bộ GTVT, các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu đầu tư tuyến giao thông kết nối Bình Phước với Đồng Nai đi sân bay Long Thành và các cảng biển để tạo động lực cho Bình Phước nói riêng, khu vực Nam Tây Nguyên ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng

ẢNH: T.THỂ

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng ở P.Tiến Thành (TP.Đồng Xoài).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi đến Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc; đồng thời mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, có những đóng góp to lớn hơn nữa cho quê hương ngày càng giàu mạnh.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng sinh năm 1954, quê ở xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Năm 17 tuổi, ông đi bộ đội, chiến đấu ở các chiến trường từ miền Trung đến điểm cuối là chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông tiếp tục nhận nhiệm vụ quốc tế bên nước bạn Campuchia. Năm 1983, ông được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.