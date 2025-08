Tổng Bí thư Tô Lâm: Lực lượng công an vất vả để cuộc sống bình yên

Dự buổi gặp mặt có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng 246 gương điển hình tiên tiến lực lượng công an nhân dân và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương các tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay, cũng như những cán bộ, chiến sĩ công an đang đóng góp rất tích cực trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động, ghi nhận và chia sẻ đối với những tấm gương hy sinh, thương tật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; những cán bộ, chiến sĩ gắn bó cả cuộc đời với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy với nhiều khó khăn, vất vả, hiểm nguy.

Cùng đó là những cán bộ, chiến sĩ tình nguyện, xung phong đi công tác tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa; những chiến sĩ không quản ngại lửa cháy, lũ cuốn để cứu người, cứu tài sản; những người gác lại hạnh phúc riêng để thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc xuất phát từ mỗi cá nhân, mỗi tấm lòng, suy nghĩ, hành động, công việc hàng ngày. Bởi vậy, ngoài những tấm gương được tôn vinh tại buổi gặp mặt, còn rất nhiều những cá nhân khác đã và đang âm thầm cống hiến, từ cán bộ tình báo, kỹ thuật, hồ sơ, hậu cần cho đến chiến sĩ lái xe…, nhưng vì tính chất công việc mà chưa thể thống kê, tổng kết hết được.

Tổng Bí thư cũng đề cập đến những thành tích nổi bật của lực lượng công an. Như các vụ án về thao túng thị trường chứng khoán, khi tất cả các chỉ số kinh tế đều sụt giảm vì chịu ảnh hưởng của Covid-19, chỉ riêng chứng khoán là tăng rất cao. Báo cáo cho thấy có dấu hiệu của việc thao túng, tức là dấu hiệu phạm tội. Do đó, công an phải làm rõ, tìm ra ai thao túng, thao túng ở đâu, thao túng như thế nào…

Thông qua việc điều tra, cơ quan chức năng đã khám phá vụ án FLC - điển hình của hành vi thao túng thị trường chứng khoán; đồng thời rút ra bài học trong chỉ đạo kinh tế vĩ mô, trong quản lý tài chính tiền tệ, thị trường chứng khoán. "Làm một vụ, một việc để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực - đấy là sự tận tụy, thông minh, trách nhiệm của công tác công an đối với xã hội, với đất nước, xứng đáng là điển hình tiên tiến", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hay như quá trình triển khai Đề án 06, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã xuống tận thôn bản, đến từng nhà, thu nhận thông tin từng người, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Kết quả rất to lớn, khi góp phần quan trọng trong việc triển khai các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, mới đây nhất là chủ trương xây dựng trường học cho 248 xã biên giới.

Phải có chính sách để cán bộ vượt khó khăn

Ghi nhận những khó khăn, vất vả, hy sinh của các thế hệ lực lượng công an nhân dân, Tổng Bí thư nói: các đồng chí càng vất vả bao nhiêu thì càng mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc bấy nhiêu cho nhân dân.

Cũng chính vì điều này, Tổng Bí thư lưu ý đến việc xây dựng chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, nhằm khắc phục khó khăn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các điển hình tiên tiến công an nhân dân ẢNH: BCA

Theo Tổng Bí thư, tội phạm không từ một thủ đoạn nào để chống đối sự đấu tranh của cơ quan chức năng. Đơn giản như làm quen, lôi kéo, mua chuộc; nếu ai vững tâm vượt qua được những viên "đạn bọc đường" thì chúng sẵn sàng dùng đạn thật, tấn công thật bằng dao, bằng súng, nhằm chống trả đến cùng. Hoặc khi cán bộ đã kiên cường vượt qua cả "đạn bọc đường" và đạn thật, tội phạm lại chuyển qua thủ đoạn bôi xấu, chia rẽ nội bộ…

Để giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, chính sách hỗ trợ là rất cần thiết, qua đó giúp "các đồng chí làm việc tốt hơn, trưởng thành hơn, vững vàng hơn tin tưởng hơn".

Đặc biệt, Tổng Bí thư dành sự quan tâm tới những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì bình yên cuộc sống của người dân.

Tổng Bí thư chia sẻ sự mất mát đối với thân nhân các liệt sĩ, đồng thời đánh giá cao Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan đã kịp thời xây dựng các chính sách hỗ trợ.

Điển hình như việc xây nhà cho cha mẹ các liệt sĩ, nuôi dưỡng, lo việc học hành cho con liệt sĩ… Những chính sách này góp phần vơi đi khó khăn, mất mát của gia đình các liệt sĩ.

Tổng Bí thư mong muốn rằng, phong trào thi đua sẽ đi sâu vào công việc hàng ngày, mỗi người với vị trí của mình đều có những sáng kiến, hành động để đóng góp trong thành tích chung của đất nước, của lực lượng công an nhân dân.