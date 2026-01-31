Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm cấp nhà nước tới Campuchia

Ngày 31.1, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ẢNH: TUẤN MINH

Nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, và đồng chủ trì cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia vào ngày 6.2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen ẢNH: TTXVN

Thời gian qua, Việt Nam và Campuchia tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

Hợp tác kênh Đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả.

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng, có sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều 11,33 tỉ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỉ USD, đứng thứ 2 trong 85 địa bàn ta đầu tư ra nước ngoài và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỉ USD. Trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam có khoảng 1,11 triệu lượt du khách tới Campuchia và đón 614.225 lượt du khách Campuchia.