Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ 9 - 11.10

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
06/10/2025 11:02 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 - 11.10.

Ngày 6.10, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 - 11.10.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm

ẢNH: TTXVN

Ngày 31.1.1950, Triều Tiên và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm nay tròn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trước đó, nhân kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh Triều Tiên (9.9.1948 - 9.9.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng chung tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song.

Tại điện mừng, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong 77 năm qua; vui mừng trước những tiến triển của quan hệ Việt Nam - Triều Tiên sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong Un tháng 3.2019; bày tỏ mong muốn cùng Triều Tiên tiếp tục phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ngày 2.10 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tham dự buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10.10.1945 - 10.10.2025).

Tối 2.10, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tham dự buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10.10.1945 - 10.10.2025).

