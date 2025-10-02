Việt Nam - Triều Tiên củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống

Tham dự buổi lễ còn có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương cùng một số bộ, ngành Việt Nam và các tổ chức hữu nghị với Triều Tiên.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tại sự kiện

ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá, trong suốt 80 năm qua, Đảng Lao động Triều Tiên đã không ngừng trưởng thành và phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng nhân dân Triều Tiên đạt nhiều thắng lợi lớn trên con đường cách mạng.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện ẢNH: TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, kể từ khi thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vui mừng được chứng kiến và trở thành người đồng chí thân thiết, người anh em cùng đồng hành trên chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng Lao động Triều Tiên; đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng hai Đảng và nhân dân hai nước luôn duy trì truyền thống tốt đẹp tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Trong phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đã giới thiệu về những thành tựu mà đất nước và nhân dân Triều Tiên đạt được trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là các thế hệ lãnh đạo Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.

Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk phát biểu tại sự kiện ẢNH: TTXVN

Đại sứ Ri Sung Guk khẳng định, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước Triều Tiên và Việt Nam do Chủ tịch Kim Nhật Thành, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân mỗi nước.

Ông Ri Sung Guk chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ triển khai thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện thành công hai mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.