Tổng Bí thư Tô Lâm: Sinh viên Việt Nam là 'cầu nối tri thức' với Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với sinh viên Việt Nam tại Phần Lan ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban lãnh đạo Đại học Aalto tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát huy các thế mạnh riêng của Đại học Aalto như giáo dục đa ngành, kết hợp giữa kinh doanh, khoa học - công nghệ và nghệ thuật, cùng với triết lý giáo dục khuyến khích tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và khả năng giải quyết các vấn đề toàn cầu, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Dành ưu tiên cho những nội dung hợp tác thực chất

Tại cuộc gặp gỡ các sinh viên đang theo học tại Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận, Việt Nam và Phần Lan có sự tương đồng sâu sắc về văn hóa, giá trị nhân văn và khát vọng vươn mình.

Từ một quốc gia có khí hậu khắc nghiệt, tài nguyên hạn chế, Phần Lan trở thành nước phát triển, nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên công nghệ; là một trong những quốc gia có chất lượng sống, phúc lợi xã hội và hạnh phúc con người thuộc hàng cao nhất thế giới.

Những thành tựu đó, theo Tổng Bí thư, là minh chứng cho sức mạnh của tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước Phần Lan tươi đẹp. Con người Việt Nam cũng có những phẩm chất tương tự, đó là ý chí kiên cường, tinh thần ham học hỏi và cầu tiến. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế ngày càng phát triển năng động, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư nêu rõ, trải qua 5 thập kỷ, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng gắn bó và đến nay đã được nâng cấp lên tầm quan hệ Đối tác chiến lược, đáp ứng nhu cầu của mỗi bên. Hướng tới tương lai, hai nước sẽ dành ưu tiên cho những nội dung hợp tác thực chất, đặc biệt là giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Ilkka Niemela, Chủ tịch Đại học Aalto với sinh viên Việt Nam ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định, những sinh viên đang sinh sống, học tập ở nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng, là cầu nối truyền bá tri thức, văn hóa, truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế.

Các sinh viên cần luôn nuôi dưỡng khát vọng, đam mê khám phá, dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm, xem thời gian học tập tại đất nước Phần Lan là cơ hội tốt để học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học công nghệ của Phần Lan và thế giới; luôn tìm tòi cái mới và phát huy năng lực sáng tạo.

Tổng Bí thư mong muốn, các em sinh viên cần chú trọng tính ứng dụng trong nghiên cứu và học tập, gắn kết lý thuyết với thực hành, rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm và giảng đường đến đáp ứng nhu cầu thực tiễn; luôn hướng về quê hương đất nước.

Đảng và Nhà nước đang xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù và vượt trội để thu hút nhân tài, sẽ luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên đóng góp và cống hiến. Việt Nam đặc biệt khuyến khích các chương trình hợp tác giữa các trường đại học ở Phần Lan, trong đó có Đại học Aalto với các trường đại học và cơ sở giáo dục Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phòng thí nghiệm tạo mẫu thử nghiệm của Đại học Aalto ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư căn dặn, các sinh viên phải sống và học tập thật trách nhiệm, đoàn kết trong cộng đồng Việt Nam, hòa nhập với nước sở tại và hòa đồng với bạn bè quốc tế; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; phát huy vai trò của mình như là những cầu nối tri thức giữa Việt Nam và Phần Lan.



