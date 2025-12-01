Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Theo TTXVN
01/12/2025 09:17 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ngày 1.12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 1 - 2.12.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly

ẢNH: TTXVN

Tham gia đoàn chính thức có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Cùng tham gia đoàn chính thức có các Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang…

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.

Khám phá thêm chủ đề

