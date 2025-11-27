Việt Nam - Lào là 'mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới'

Lễ kỷ niệm do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.Hà Nội long trọng tổ chức. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã đoàn kết, chiến đấu bền bỉ, anh dũng và giành được những thắng lợi rất vẻ vang.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm đã tham quan trưng bày ảnh về những dấu mốc nổi bật trong suốt chiều dài lịch sử của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ẢNH: THẢO PHẠM

Chủ tịch nước khẳng định, 50 năm qua là một chặng đường lịch sử rực rỡ, rất vẻ vang của nhân dân các dân tộc Lào, một hành trình oai hùng, tràn đầy niềm tin, kiên trì với con đường đã lựa chọn, tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng và chia sẻ niềm vui về những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được trong chặng đường phát triển 50 năm qua.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại

Cũng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người bạn lớn thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, cuộc đời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, trí tuệ chiến lược, đức hy sinh vì nhân dân.

Chủ tịch nước nêu rõ, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng; được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả bằng xương máu. Đó thực sự là tài sản vô giá, là "mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới", là điểm tựa vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp những câu chuyện đẹp về quan hệ hữu nghị vĩ đại, về tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Kaysone Phomvihane lúc sinh thời: "Chúng ta hãy gìn giữ và vun đắp cho mối tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền, mãi mãi trong sáng như viên ngọc quý, vì đó là kết tinh của nghĩa, của tình, của bao công sức, tâm trí và cả máu xương của cả hai dân tộc anh em", Chủ tịch nước cho rằng, tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, cần đặc biệt trân trọng, tri ân công lao của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cống hiến, hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập, tự do ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: THẢO PHẠM

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn tự hào có một người bạn thủy chung, son sắt và cùng chung chí hướng. Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đều gắn liền với tình đoàn kết đặc biệt, với tinh thần "đồng cam cộng khổ, hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nửa, sướng khổ có nhau" của nhân dân Lào anh em.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước Lào anh em và sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Theo Chủ tịch nước, những năm qua, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường đã tác động không nhỏ đến các nước, trong đó có Lào và Việt Nam, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi Đảng tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm ẢNH: THẢO PHẠM

Các nội dung thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước đã được các cấp, ngành của hai bên phối hợp triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Tại buổi lễ, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavan nhấn mạnh, trong suốt 50 năm qua, mặc dù tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động phức tạp, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng xây dựng và vun đắp đã được các thế hệ lãnh đạo, nhà cách mạng và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavan phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: THẢO PHẠM

Ngày nay, mối quan hệ này trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, đồng thời là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ chí tình, vô tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; cam kết cùng Việt Nam tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".