Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong đổi mới và phát triển đất nước

Sáng 27.10, tại Trụ sở Văn phòng T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, dẫn đầu sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ XII giữa hai Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Lào Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, dành ưu tiên cao nhất để hỗ trợ Lào triển khai các vấn đề chiến lược trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác lý luận đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả hai Đảng. Chủ đề của hội thảo năm nay là "Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào" là nội dung mang tính chiến lược, được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao.

Đây là dịp để các nhà quản lý và nhà khoa học hai bên trao đổi sâu rộng, làm sáng tỏ những điểm tương đồng trong định hướng cải cách của Việt Nam và Lào; trao đổi về những định hướng xây dựng bộ máy tinh gọn, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và vì dân.

Phó thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune cho biết Hội thảo Lý luận lần thứ XII là sự tiếp nối truyền thống hợp tác lý luận nhiều năm qua, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của hai Đảng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đất nước trong tình hình mới; khẳng định, kết quả hợp tác lý luận giữa hai Đảng không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, mà còn giúp hai bên cùng củng cố cơ sở lý luận cho công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.