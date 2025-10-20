Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm chính thức Phần Lan

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
20/10/2025 15:07 GMT+7

Ngày 20.10, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20 - 22.10.

Nhận lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 - 22.10.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm chính thức Phần Lan- Ảnh 1.

Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài

ẢNH: TTXVN

Tham gia đoàn chính thức có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Bộ Công an; quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung,...

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.

Tiếp nối các hoạt động đối ngoại cấp cao sôi động từ đầu năm đến nay, chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng rõ nét về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

