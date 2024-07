Tổng Bí thư trong trái tim cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa

Năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc và động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh và Cảng Quốc tế Cam Ranh; thăm Trường mầm non Trường Sa và gia đình cô Lê Hoài Thương, giáo viên Trường mầm non Trường Sa có chồng là sĩ quan đang công tác tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa vô cùng tiếc thương trước sự mất mát rất to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thượng tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân:

Trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Tổng Bí thư mãi là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là biểu tượng cao đẹp của người Cộng sản kiên trung, để mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa học tập và noi theo. Để xứng đáng với niềm tin tưởng của Tổng Bí thư, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa hôm nay nguyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức học tập, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trung tá Nguyễn Văn Duy, Chính trị viên phó đảo Sơn Ca, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân:

Chúng cháu xin hứa nguyện suốt đời học tập và noi gương của Tổng Bí thư, ra sức phấn đấu rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên trung, nâng cao trình độ về mọi mặt, đoàn kết thống nhất, bền gan vững chí, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc; cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, dẫu có phải hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Kỳ Hợp, Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân:

Biến đau thương thành hành động, bằng những việc làm cụ thể hằng ngày; chúng cháu xin hứa với Tổng Bí thư tranh thủ từng phút, từng giây để rèn luyện bản lĩnh của người Đảng viên Cộng sản, người cán bộ Quân đội, cố gắng học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, xây dựng một tập thể cấp ủy, chỉ huy bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết; lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vững vàng nơi đầu sóng bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.