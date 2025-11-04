Tổng Bí thư: Từ nay đến cuối năm sẽ có 2 nghị quyết quan trọng

Chiều 4.11, thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV về dự thảo các văn kiện sẽ trình Đại hội Đảng lần thứ XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh những nội dung quan trọng về mô hình phát triển kinh tế.

Tổng Bí thư thông tin, tới đây Bộ Chính trị, T.Ư sẽ có một số kế hoạch. Theo đó, sẽ thúc đẩy các cơ quan để khẩn trương ra được nghị quyết về kinh tế nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: GIA HÂN

“Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Vốn là của Nhà nước, đất đai của Nhà nước, tài nguyên khoáng sản cũng của Nhà nước, làm sao không chủ đạo được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho hay, lâu nay vẫn nhắc nhiều đến phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, nhưng không có nghĩa là quên kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp đó là nghị quyết về văn hóa, sau các nghị quyết về giáo dục, y tế. Theo kế hoạch, 2 nghị quyết về kinh tế nhà nước và về văn hóa phải hoàn thành từ nay đến cuối năm.

Tổng Bí thư cũng cho biết, dự kiến sau khi Đại hội Đảng XIV làm công tác nhân sự, sẽ bàn ngay về các vấn đề lớn liên quan đến phát triển, trong đó sẽ bàn tới những nghị quyết về mô hình phát triển đất nước. Trước đây nói nhiều về tăng trưởng, nhưng mô hình phát triển của đất nước phải là tổng thể. Mô hình phát triển này phải dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nêu rõ những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng đạt hai con số. Tổng Bí thư gợi ý cần xem xét toàn diện các yếu tố kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư nước ngoài. Nếu không đạt được tăng trưởng hai con số, thì rất khó hoàn thành mục tiêu phát triển đến năm 2030.

Tổng Bí thư cho biết, từ nay tới cuối năm 2025 sẽ có nghị quyết về kinh tế nhà nước và nghị quyết về văn hóa ẢNH: GIA HÂN

Muốn như vậy, phải nhìn rõ vì sao chúng ta chưa đạt được? Trước nay, mức cao nhất cũng chỉ khoảng 9%. Nhưng tăng trưởng phải ổn định và bền vững, chứ không thể chỉ dựa vào yếu tố tiền tệ.

Đề cập đến tự chủ chiến lược, theo Tổng Bí thư, đây là vấn đề rất quan trọng. Việt Nam được đánh giá cao vì độc lập tự chủ, không bị phụ thuộc vào ai. "Việt Nam tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về quy hoạch phát triển, Tổng Bí thư cho biết, sắp tới sẽ lập kế hoạch phát triển toàn diện. Làm kế hoạch tức là vẽ ra thành phố, con đường, ngôi nhà tương lai của chúng ta trên bản giấy, trên mô hình, chứ chưa cần xây ngay. Nhưng điều quan trọng là toàn dân được góp ý, được nhìn thấy bức tranh tương lai của đất nước, của thành phố mình sẽ như thế nào.

Ví dụ về quy hoạch Hà Nội, Tổng Bí thư lưu ý phải nghĩ dài hạn và đồng bộ 5 năm, 10 năm, 50 năm và tới năm 2045. Đừng để mỗi nhiệm kỳ, mỗi dự án làm rời rạc, hôm nay làm đường này, mai làm đường khác, làm xong đoạn này thì bỏ đoạn kia. Phải có một quy hoạch xuyên nhiệm kỳ, có chuẩn kỹ thuật thống nhất để mọi thứ kết nối được với nhau.