Tổng công ty Điện lực miền Trung diễn tập khắc phục sự cố lưới điện sau bão lớn

Theo kịch bản diễn tập, lúc 16 giờ ngày 25.5, bão số 30 đổ bộ vào đất liền với sức gió giật cấp 15 - 16 gây thiệt hại lớn, làm mất điện toàn bộ TP.Đà Nẵng, trong đó khu vực do Điện lực Hòa Vang quản lý bị thiệt hại nặng nề nhất về lưới điện. Ngay sau bão, CTĐL Đà Nẵng và các đơn vị điện lực trực thuộc đã khẩn trương triển khai phương án khắc phục thiệt hại, đến 12 giờ ngày 26.5 toàn bộ lưới điện khu vực TP.Đà Nẵng được khôi phục cấp điện. Kịch bản cũng điều động lực lượng tinh nhuệ từ CTĐL Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện.

Công nhân diễn tập dựng cột thép tạm 12m thay thế trụ bê tông ly tâm bị gãy do bão

S.X

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ huy PCTT-TKCN EVNCPC, nhận định qua diễn tập các đơn vị nâng cao tính sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động xây dựng các phương án khắc phục sự cố do thiên tai để đảm bảo an toàn cung cấp điện, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Lãnh đạo EVNCPC yêu cầu các đơn vị tổ chức tổng kiểm tra nguồn, lưới điện, củng cố năng lực quản lý vận hành, tăng cường phát quang hành lang tuyến, gia cố các vị trí xung yếu, tuyên truyền an toàn điện trong cộng đồng trước mùa mưa bão. EVNCPC và các đơn vị thành viên cũng đã kiện toàn, thành lập 31 đội xung kích PCTT-TKCN với tổng nhân lực 749 người, 124 phương tiện…