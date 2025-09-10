Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phải chế tạo vũ khí mới ngang tầm thế giới

Sáng 10.9 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quân đội (Ban Chỉ đạo 3488) kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 3488 tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐÌNH HUY

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 3488, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi kiểm tra.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân, báo cáo kết quả tại buổi làm việc, trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, thời gian qua, công tác khoa học công nghệ được đẩy mạnh; tích cực xây dựng, mở mới 8 chương trình, đề án khoa học công nghệ các cấp có quy mô lớn, tính cấp thiết cao để nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình, dự án, đề án khoa học công nghệ và các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ độc lập các cấp đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đề ra. Đặc biệt, đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai nghiên cứu, chế tạo đáp ứng kịp thời 3 chủng loại sản phẩm phục vụ diễu binh, diễu hành trong nhiệm vụ A80 đạt kết quả tốt.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đề nghị, thời gian tới, thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan cho phép làm các thủ tục mở mới, triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học công nghệ có nhu cầu cấp bách theo hình thức rút gọn để sớm đưa sản phẩm vào trang bị.

Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ; hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến tại buổi kiểm tra, thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tập trung cải tiến, nâng cao tính năng của vũ khí, thiết bị, khí tài; nghiên cứu chế tạo vũ khí mới trình độ ngang tầm thế giới.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh thay vì nghiên cứu từng công nghệ nhỏ lẻ. Trong sản phẩm đó phải tích hợp nhiều công nghệ, ví dụ tích hợp 10 công nghệ thì phải làm chủ tối thiểu 5 công nghệ, công nghệ nào chưa làm chủ được thì hợp tác để nghiên cứu làm chủ.

Đặc biệt, cần có sự chuẩn bị nguồn nhân lực từ sớm bằng cách "ngắm" các nhân lực chất lượng cao ở các trường đại học trong và ngoài quân đội để đào tạo họ từ năm học thứ 2 hoặc thứ 3; cần xác định được lĩnh vực mũi nhọn, thế mạnh để tập trung phát triển.