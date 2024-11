Tổng cục Thuế 'mạnh tay' chuyển hồ sơ mua bán hóa đơn sang công an

Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), thực hiện quy định tại luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, từ ngày 1.7.2022, các doanh nghiệp (DN), tổ chức và cá nhân kinh doanh đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) thay cho hóa đơn giấy truyền thống.

Sau gần 2 năm triển khai, tính đến nay đã có 100% DN, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh hạch toán theo phương pháp kê khai chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT.

Cơ quan thuế sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan công an, hải quan, ngân hàng... để truy vết, xử lý người nộp thuế mua hóa đơn; xử lý triệt để tình trạng bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng hóa đơn ẢNH: TCT

Lập nhiều hội, nhóm rao bán hóa đơn của "doanh nghiệp ma"

Thống kê đến thời điểm này, cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý khoảng 7,2 tỉ hóa đơn (gồm hơn 2 tỉ hóa đơn có mã và gần 5,2 tỉ hóa đơn không mã).

Cạnh đó, cơ quan thuế tăng cường công tác phòng, chống gian lận hóa đơn, đặc biệt là công tác phối hợp với cơ quan công an. Tính riêng năm 2023, cơ quan thuế đã chuyển 88 hồ sơ sang cơ quan công an kiến nghị điều tra, khởi tố.

Cơ quan thuế cũng nhận được 4.416 yêu cầu cung cấp hồ sơ của cơ quan công an đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực thuế của người nộp thuế phục vụ công tác quản lý, trấn áp tội phạm kinh tế. Sau khi tiếp nhận đề nghị, cơ quan thuế đã kịp thời phối hợp cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an theo đúng quy định.

Theo đó, nhiều vụ án gian lận hóa đơn đã bị xử lý như: vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không hợp pháp do Nguyễn Minh Tú cầm đầu; vụ án mua bán hóa đơn của đối tượng Trương Xuân Đước; vụ án Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm can tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế...

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế nhấn mạnh thời gian gần đây, tội phạm về thuế có chiều hướng gia tăng, hành vi mua bán hóa đơn ngày một tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Các đối tượng lợi dụng quy định trong đăng ký kinh doanh để thành lập một hoặc chuỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông qua việc sử dụng giấy chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân của một số người thiếu hiểu biết, hám lợi, bị mất cắp hoặc giả mạo, hoạt động trong một chu kỳ ngắn rồi bỏ trốn, mất tích; mua lại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động yếu kém, sắp giải thể, phá sản sau đó thay đổi người đại diện pháp luật với mục đích bán hóa đơn không hợp pháp.

Ngoài ra, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại các vùng, miền có sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, nguyên nhiên vật liệu… nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc hàng ghi trên các hóa đơn không hợp pháp, tránh nghi ngờ, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Đặc biệt, các đối tượng đã lợi dụng sự phát triển của các mạng xã hội trên không gian mạng lập ra nhiều hội, nhóm, tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội… nhằm mục đích rao bán các hóa đơn GTGT của các "doanh nghiệp ma" với nhiều loại mặt hàng khác nhau để thu lợi bất chính.

Phối hợp chặt với cơ quan công an, ngân hàng để truy vết, xử lý vi phạm

Tổng cục Thuế thông tin thêm, lợi dụng môi trường mạng, một số DN đã dễ dàng móc nối với các đối tượng rao bán hóa đơn để thực hiện hành vi mua hóa đơn không hợp pháp nhằm chiếm đoạt thuế của Nhà nước thông qua việc khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, giảm số thuế GTGT phải nộp ngân sách nhà nước.

Sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa cho hàng hóa trôi nổi, hợp thức hóa hàng buôn lậu, tham ô, lập khống chi phí phát sinh, làm giảm chi phí dẫn đến giảm thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước; sử dụng hóa đơn đầu vào để tăng số thuế được hoàn...

Thời gian tới, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế chủ động triển khai các giải pháp công nghệ thông tin nhằm thu thập, đánh giá và phân tích thông tin về hóa đơn trên không gian mạng.

Cơ quan thuế tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn với cơ quan công an và các cơ quan chức năng có liên quan như hải quan, ngân hàng... để truy vết, xử lý người nộp thuế mua hóa đơn và xử lý triệt để tình trạng bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng hóa đơn.

Đáng chú ý, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp danh sách người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn sang cơ quan công an để tiến hành rà soát, điều tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế cho biết, đơn vị này đang xây dựng ứng dụng cảnh báo xuất HĐĐT để hỗ trợ cơ quan thuế và cơ quan công an phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận HĐĐT…