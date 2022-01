Tổng đài 111: Tiếp nhận những vụ việc đánh đập trẻ chấn động nào?

Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có báo cáo tổng kết năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, trong đó có tổng kết về việc tiếp nhận cuộc gọi đến Tổng đài 111 rất đáng chú ý.

Mỗi ngày nhận 1.400 cuộc gọi

Năm 2021, Tổng đài 111 thực hiện tiếp nhận 507.861 cuộc gọi đến liên quan đến trẻ em. Nếu tính theo 365 ngày trong năm thì mỗi ngày nơi này nhận khoảng 1.400 cuộc gọi.

Ngoài ra, Tổng đài 111 trực tiếp tư vấn cho 35.385 ca (tăng 5.878 ca so với cùng kỳ năm 2020). Tổng đài cũng đã hỗ trợ, can thiệp 1.257 ca, trong đó có 1.033 ca tiếp nhận qua điện thoại, 194 ca thông tin từ báo chí, mạng xã hội, 9 ca qua đường công văn, 21 ca người dân gửi đơn thư tới. Năm 2021, tỷ lệ các ca can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực cao nhất trong các năm qua với 625 ca, chiếm 49,72% tổng số ca can thiệp, hỗ trợ.

Những vụ việc chấn động dự luận về việc ngược đãi, đánh đập trẻ em cũng được người thân liên hệ với Tổng đài 111. Như vụ bé trai bị đánh đập dã man tại Bình Dương, chính ông nội của bé gọi cho tổng đài. Hoặc vụ bé gái bị 9 dị vật găm trong sọ, chính người bố ruột đã gọi điện cầu cứu. Tổng đài 111 đã nhanh chóng liên hệ với các đơn vị liên quan để giải quyết vụ việc.

Ngoài thông tin từ Tổng đài 111, Cục Trẻ em cũng đã tiếp nhận và giải quyết 29 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc do báo chí phản ánh có liên quan đến trẻ em. Sau khi có thông tin phản ánh, năm vừa qua nơi này cũng nhanh chóng lên tiếng và đề nghị các cơ quan liên quan nhanh chóng vào cuộc, bảo vệ trẻ em.

Nhiều trẻ em cần hỗ trợ trong mùa dịch

Đặc biệt, năm 2021 Tổng đài 111 đã trực tiếp tư vấn cho 807 ca tư vấn liên quan đến dịch Covid-19. Trong số này, cần hỗ trợ, can thiệp 30 ca liên quan đến bảo vệ trẻ em trong mùa dịch.





Tổng đài 111 cũng đã hỗ trợ tâm lý miễn phí cho 25 trẻ em bị xâm hại tại Hà Nội, An Giang và Đà Nẵng. Triển khai hỗ trợ về tâm lý và pháp lý cho 20 trường hợp trẻ em trong tình trạng khẩn cấp do bị xâm hại tình dục nghiêm trọng.

Cục Trẻ em cho rằng trẻ em bị xâm hại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng, nhất là xâm hại trên môi trường mạng, bạo lực gia đình.

Cũng theo Cục Trẻ em, đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên thế giới, trong đó có vấn đề thực hiện quyền trẻ em. Có nhiều bằng chứng cho thấy đại dịch Covid-19 làm nguy cơ gia tăng mức độ rủi ro đối với trẻ em và nhóm gia đình dễ bị tổn thương.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Tân, đồng sáng lập doanh nghiệp xã hội chăm sóc sức khỏe tinh thần Menthy, cho rằng những cuộc gọi đến Tổng đài 111 nhiều như vậy không chứng tỏ là các vụ việc liên quan đến trẻ em xảy ra nhiều hơn trước mà nó chứng tỏ là người ta cần tìm sự giúp đỡ nhiều hơn trước. Đây là hướng rất tốt. Việc càng nhiều người biết đến, gọi đến và sử dụng dịch vụ từ Tổng đài 111 đã cho thấy đây là một mô hình quan trọng và thiết yếu trong bối cảnh xã hội hiện nay. Để các chương trình và dịch vụ chăm sóc và bảo hộ trẻ đạt được hiệu quả tốt nhất và bền vững, cần sự chung tay của các ban ngành liên quan, của trường học, của Bộ Y tế và Bộ LĐTB&XH.

Cũng theo bác sĩ Minh Tân, những thống kê từ Tổng đài 111 cho thấy những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm lộ rõ hơn những vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền và sức khỏe của trẻ em. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những đối tượng dễ bị tổn thương mới sau đại dịch, như trẻ em mồ côi, trẻ bị bạo hành đặt ra nhiệm vụ mới cho các chuyên gia liên ngành cùng hợp tác để tạo sự hỗ trợ phù hợp, kịp lúc, đem đến sự phát triển khỏe mạnh và tương lai của trẻ.