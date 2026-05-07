Tổng giải thưởng 400 triệu đồng tôn vinh 'Sống đẹp' với 'Hành trình không giới hạn'

Chiều 7.5 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên chính thức phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI với chủ đề Hành trình không giới hạn với sự tài trợ của các thương hiệu đồng hành liên tục trong nhiều năm: Công ty CP Tôn Đông Á, Hệ thống giáo dục NQH và Công ty CP Đầu tư Thiện Hạnh; tiếp tục phát hiện, tôn vinh và góp phần lan tỏa những câu chuyện tử tế, cùng những hành động nhỏ có ý nghĩa lớn của nhiều "anh hùng giữa đời thường" lan truyền cảm hứng sống mạnh mẽ trong cộng đồng.



Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư); ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM; ông Đào Kim Phú - Phó chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía nhà tài trợ có bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - thành viên HĐQT, cổ đông sáng lập Công ty CP Tôn Đông Á; bà Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục NQH; ông Hồ Phú Bạc - cố vấn chuyên môn Hệ thống Giáo dục NQH, Phó chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM; bà Trần Mai Quyên - Trưởng phòng Quảng cáo & tiếp thị FUTA Bus Lines cùng các thành viên ban giám khảo cuộc thi: nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết và hoa hậu Lương Thuỳ Linh.

Với chủ đề Hành trình không giới hạn, ban tổ chức mong muốn Sống đẹp không chỉ là một cuộc thi phát hiện, tôn vinh và chia sẻ những điều tốt đẹp diễn ra hằng ngày, mà còn là nơi chắp cánh cho những điều tốt đẹp ấy tiếp tục bay cao, bay xa, tạo nên nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, không giới hạn nhân vật bởi tuổi tác, nghề nghiệp, vị trí hay hoàn cảnh.

Sống đẹp - hành trình lan tỏa giá trị nhân văn thông qua những câu chuyện tử tế

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Năm nay, chủ đề của Sống đẹp là Hành trình không giới hạn, trước hết là sự mở rộng về đối tượng và cách thức lan tỏa những điều tử tế. Thông điệp này còn thể hiện sự tiếp nối, là cam kết của Báo Thanh Niên với mong muốn đưa những dự án nhân văn lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận đến nhiều đối tượng ở khắp mọi miền đất nước. Sống đẹp không chỉ là một cuộc thi phát hiện và tôn vinh, mà là nơi chắp cánh cho những điều tốt đẹp ấy tiếp tục bay cao, bay xa".

"Trong suốt hành trình đó, chúng tôi may mắn có sự đồng hành của những con người dù bình dị, nhưng có sức mạnh phi thường trong lan tỏa những nghĩa cử tốt lành. Những con người đã cống hiến không chỉ thanh xuân mà trọn đời mình cho cộng đồng, với niềm tin trong trẻo vào những điều đẹp đẽ trong cuộc sống", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi - nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng chân thành cảm ơn các nhà tài trợ luôn sát cánh, đồng hành thân thiết với cuộc thi qua 6 mùa gồm: Công ty CP Tôn Đông Á, Hệ thống giáo dục NQH và Công ty Thiện Hạnh để Sống đẹp tiếp bước với hành trình "không giới hạn".

Tự hào là thương hiệu đồng hành với cuộc thi Sống đẹp từ những ngày đầu tiên đến nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - thành viên HĐQT - cổ đông sáng lập Công ty CP Tôn Đông Á nhìn nhận: "Tôn Đông Á tin rằng, chính những điều giản dị nhưng chân thành ấy đã làm nên giá trị bền vững của cuộc thi Sống đẹp trong suốt nhiều mùa vừa qua. Tôi cũng đánh giá cao việc năm nay Báo Thanh Niên mở thêm hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp dành cho những cá nhân có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Đặc biệt còn đánh dấu với ý tưởng mới với Sống đẹp Award để vinh danh các nhân vật một cách xứng đáng nhất".

"Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên đã tạo điều kiện để Tôn Đông Á tiếp tục góp một phần nhỏ trong hành trình lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng. Đây cũng là hành động thiết thực đúng với định hướng và slogan 'Cùng xây cuộc sống xanh' của Tôn Đông Á", bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh xúc động.

Lòng nhân ái được nuôi dưỡng - những điều xấu dần lùi xa

Theo bà Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐTV Hệ thống giáo dục NQH: “Giáo dục không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn phải khơi dậy khát vọng, rèn luyện bản lĩnh và hình thành nhân cách. Sống đẹp – theo tinh thần mà NQH theo đuổi – không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày: sống để tạo ra giá trị trong từng hành động, nuôi dưỡng khát vọng và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Trên hết, đó là sống tử tế với những người xung quanh để từng bước đẩy lùi điều xấu. Khi lòng nhân ái được vun bồi mỗi ngày, một lối sống đẹp bền vững cũng dần hình thành và lan tỏa.

"Cuộc thi Sống đẹp lần VI - Hành trình không giới hạn không chỉ là một sân chơi ý nghĩa, mà còn là lời mời gọi người trẻ bước ra khỏi giới hạn của chính mình để sống có giá trị, có trách nhiệm và theo đuổi một lý tưởng đủ lớn để tạo ra sự khác biệt”, bà Chế Ngọc Bảo Trân chia sẻ.

Tại chương trình, các đại biểu, khách mời và độc giả đã giao lưu cùng hoa hậu Lương Thùy Linh, anh Dương Văn Minh - Bí thư Đoàn Thanh niên khu vực 10, P.Vị Tân (TP.Cần Thơ) về những hoạt động thiện nguyện giàu cảm xúc; đồng thời lắng nghe chia sẻ từ các giám khảo gồm nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà văn Huỳnh Trọng Khang và nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết xoay quanh nội dung cuộc thi.