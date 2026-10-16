Tổng giám đốc SHB kể hành trình phát hành 229 triệu SGD trái phiếu tại Singapore

Tại Hội nghị Nhà đầu tư chiều 15.10, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCS Hà Nội - Sài Gòn (SHB) Ngô Thu Hà cho biết, SHB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên phát hành trái phiếu bằng đồng Singapore trên thị trường quốc tế.

"Việc đi gọi vốn không hề đơn giản, chúng tôi phải trải qua 6 tháng gần đây liên tục làm việc với các tổ chức định giá, đánh giá, đặc biệt là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và quỹ Quỹ Bảo lãnh tín dụng và đầu tư (CGIF) của ADB", bà Hà nói.

Tổng giám đốc Ngân hàng TMCS Hà Nội - Sài Gòn (SHB) Ngô Thu Hà thông tin với các nhà đầu tư tại hội nghị chiều 15.10 ẢNH: GIA HÂN

Bà Hà cho biết, bản thân bà cách đây 2 tuần đã gặp gỡ nhiều nhà đầu tư quốc tế. Nhìn nhận của các nhà đầu tư với Việt Nam rất tích cực. Nhiều quỹ đầu tư nước ngoài chia sẻ chưa bao giờ đầu tư vào Việt Nam, chỉ biết thông tin về Việt Nam qua phương tiện thông tin đại chúng và các trao đổi.

SHB là ngân hàng đầu tiên họ gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu về kinh tế Việt Nam, hệ thống ngân hàng Việt Nam, sự phát triển của Việt Nam thời gian qua và các chiến lược phát triển thời gian tới, bà Hà chia sẻ, nhấn mạnh đây là vinh dự của SHB khi chia sẻ thông tin không chỉ của SHB mà cả hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế.

"Ngày 14.10, chúng tôi đã chốt thành công và niêm yết trên thị trường Chứng khoán Singapore. Ngày hôm nay (15.10 - PV), trái phiếu của SHB đã chính thức được giao dịch trên thị trường Chứng khoán Singapore", bà Hà thông tin.

Tổng giám đốc SHB cũng cho hay, khoản trái phiếu quốc tế 229 triệu đô la Singapore (SGD) được chia làm 2 cấu phần, gồm: 129 triệu SGD kỳ hạn 3 năm với lãi suất 2,9%/năm và 100 triệu SGD kỳ hạn 5 năm với lãi suất 3,15%/năm.

Toàn bộ khoản vốn này đã được dự phòng rủi ro tỷ giá 100% bằng hợp đồng hoán đổi sang USD do Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) trong toàn bộ thời hạn 3 năm và 5 năm, đảm bảo quản trị rủi ro tỷ giá trong quá trình thực hiện.

Đối với khoản vay hợp vốn kỳ hạn 3 năm và 5 năm, SHB đang làm việc với các nhà đầu tư để có mức lãi suất phù hợp trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa giảm lãi suất nhiều, đồng thời thực hiện các hợp đồng hoán đổi tỷ giá để đảm bảo quản trị rủi ro tối ưu chi phí vốn.

Trước đó, SHB triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trong tháng 10.2026. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 9903 chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của SHB.

Ngày 12.10, Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore cũng chấp thuận nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu dự kiến chào bán. Cùng ngày, lô trái phiếu 229 triệu SGD của SHB cũng được S&P Global Ratings xếp hạng tín nhiệm "AA", thuộc nhóm xếp hạng tín nhiệm cao, phản ánh năng lực thực hiện các cam kết tài chính rất mạnh.

Việc phát hành trái phiếu bằng đô la Singapore nằm trong kế hoạch đa dạng hóa nguồn vốn của SHB, hướng tới mở rộng các kênh huy động trung và dài hạn, tiếp cận thị trường vốn khu vực và tăng cường hiện diện trên thị trường quốc tế.

Năm 2025, SHB huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), với tổng quy mô 600 triệu USD, thu hút 26 định chế tài chính quốc tế tham gia.