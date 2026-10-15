Tổng giám đốc SHB nói về thời điểm 459 triệu cổ phiếu phát hành thêm được giao dịch

Thông tin về cổ phiếu của SHB tại Hội nghị Nhà đầu tư, chiều 15.10, bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, cho biết, giá trị sổ sách của cổ phiếu SHB hiện đạt 16 - 17.000 đồng/cổ phiếu. "Mới đây, khi ngân hàng này thực hiện tăng vốn cho các cổ động riêng lẻ, các nhà đầu tư lớn chủ yếu là quỹ nước ngoài đã đầu tư với giá 16.800 đồng/cổ phiếu", theo bà Hà.

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, thông tin với các nhà đầu tư tại hội nghị chiều 15.10 ẢNH: GIA HÂN

Tổng giám đốc SHB cũng cho biết, biến động giá cổ phiếu vừa qua là biến động chung của thị trường. Đối với cổ phiếu SHB, với giá trị nội tại của ngân hàng, sự tăng trưởng kinh doanh và quản trị rủi ro chặt chẽ, hướng tới các chuẩn mực quốc tế, giá trị cổ phiếu của ngân hàng sẽ được phản ánh đúng.

Về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ được SHB thực hiện hồi tháng 4, bà Hà cho biết, việc phát hành cổ phiếu của SHB tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt phương án phát hành tăng vốn. Ngân hàng đã nhận được phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để chào bán thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (EOSP).

Hiện tại, hồ sơ đã gửi lên Ngân hàng Nhà nước và đang trong quy trình xem xét, phê duyệt theo đúng thủ tục.

"Dự kiến trong tháng 10, hoặc sớm hơn là tuần sau, ngân hàng sẽ nhận được quyết định phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước", bà Hà nói, cho biết thêm, sau khi được phê duyệt, dự kiến trong tối đa 10 ngày, SHB sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo đúng quy định.

Tiếp đó, sau khoảng 5 ngày làm việc theo quy định tại Nghị định 155 của Chính phủ, các cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ chính thức được giao dịch, dự kiến vào khoảng giữa tháng 11.2026. "Thực tế cổ phiếu đã về tài khoản của nhà đầu tư, chỉ chờ được giao dịch theo quy định", bà Hà nhấn mạnh.

Bà Ngô Thu Hà (giữa) cho biết, lợi nhuận trước thuế của SHB 9 tháng năm 2026 ước đạt 14.300 tỉ đồng, tăng 17% ẢNH: GIA HÂN

Lợi nhuận 9 tháng của SHB đạt 14.300 tỉ đồng

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2026, bà Ngô Thu Hà thông tin, đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức 16% từ lợi nhuận năm 2025, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Đối với việc trả cổ tức bằng tiền mặt 6%, khi nhận được phê duyệt chính thức của Ngân hàng Nhà nước, SHB sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông tại thời điểm đó. Trong vòng 8 ngày sẽ chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tiền mặt 6% ngay trong tháng 11.2026 theo đúng lộ trình.

Đối với 10% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu, SHB cũng thực hiện tuân thủ quy định, dự kiến trong năm 2026 các cổ đông sẽ nhận được phần cổ tức này. Tổng giám đốc SHB cũng khẳng định, các cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2026 cũng được hưởng quyền nhận cổ tức này.

Hồi tháng 4 năm nay, SHB thực hiện phát hành 459 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:10, nhằm thực hiện tăng vốn điều lệ. Giá chào bán được xác định ở mức 12.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên đến hiện tại số cổ phiếu phát hành thêm vẫn chưa giao dịch được.

Tuần trước, nhiều group chứng khoán và môi giới chia sẻ thông tin nói rằng SHB vi phạm mục đích phát hành cổ phiếu hồi tháng 4 và không loại trừ khả năng bị hạn chế hoặc hủy bỏ. Thông tin này tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu của SHB.

Sau đó, SHB cũng đã phát hành thông cáo khẳng định, đợt phát hành thực hiện theo trình tự, thủ tục đã được đăng ký, phê duyệt, hiện hồ sơ nộp Ngân hàng Nhà nước đang được xem xét theo đúng quy định.

Cũng tại hội nghị, bà Ngô Thu Hà thông tin sơ bộ về tình hình kinh doanh của ngân hàng tính đến cuối tháng 9. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của SHB 9 tháng năm 2026 ước đạt 14.300 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 81% kế hoạch cả năm.

Tăng trưởng tổng tài sản từ đầu năm tới nay khoảng 11,4%, đạt 990.000 tỉ đồng, cao hơn 16,5% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến đạt mục tiêu 1 triệu tỉ đồng trong năm 2026. Dư nợ tín dụng tăng trưởng 9,52% đạt 680.000 tỉ đồng. SHB cũng kiểm soát chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.