Tổng giám đốc Vinatex: Đối tác 30 năm cũng đòi giảm giá, không giảm sẽ bỏ đi

Xuất khẩu dệt may đạt 46 tỉ USD

Theo thông tin Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) công bố ngày 23.12, năm nay, xuất khẩu dệt may ước đạt 46 tỉ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024.

Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới. Mỹ vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch ước đạt trên 18 tỉ USD, tăng khoảng 10%. Quần áo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo, ước tính chiếm trên 38/46 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu dệt may năm 2025 ước đạt 46 tỉ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024 ẢNH: ĐAN THANH

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 23.12, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Vinatex, cho biết với riêng Vinatex, 2025 cũng là năm gặt hái nhiều kết quả đáng kể.

Doanh thu hợp nhất ước đạt 18.890 tỉ đồng, bằng 103,2% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỉ đồng (cao thứ 2 lịch sử trong 30 năm xây dựng và phát triển Vinatex chỉ sau năm 2021), bằng 149% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2024.

Nhìn lại năm 2025, lãnh đạo Vinatex đánh giá, ngành dệt may Việt Nam phải đối mặt nhiều thách thức, chịu tác động từ nhiều yếu tố như tình hình căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu, chính sách thuế quan của Mỹ và thiên tai diễn ra tại Việt Nam. Ngoài ra, giá bông, xơ, chi phí logistics… liên tục biến động làm gia tăng chi phí sản xuất.

Trong khi đó, khách hàng yêu cầu rất cao về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm, đơn giá gia công giảm và các quy định về truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ.

Chính sách thuế quan của Mỹ tạo thêm áp lực đáng kể lên chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu vốn chưa phục hồi sau đại dịch Covid-19, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam. Khách hàng đã yêu cầu các nhà sản xuất chia sẻ một phần chi phí tăng thêm do thuế quan.

"Kết quả năm nay tốt là nhờ trong quý 2 và quý 3, khách hàng dồn dập xuống đơn hàng, trước khi thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực. Chúng tôi đã phát động chiến dịch "90 ngày ra quân" để tăng tốc, kêu gọi sự đồng hành của người lao động nhằm đáp ứng được yêu cầu đơn hàng. 2025 là một năm tiếp tục vượt khó thành công của ngành dệt may", ông Hiếu nói.

Không hy vọng có đơn hàng vài triệu sản phẩm

Lãnh đạo Vinatex cho biết, thời gian qua, từ sau khi Mỹ áp thuế đối ứng, khách hàng khi đàm phán đơn hàng luôn yêu cầu phía doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ mức thuế này.

Nhiều khách hàng là đối tác 20 - 30 năm, song họ cũng nói rằng nếu không giảm giá sẽ chuyển đi. Họ cũng cần biên lợi nhuận nhất định. Một mặt bằng giá mới lại được thiết lập.

Tổng giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu (giữa) trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi gặp mặt ẢNH: ĐAN THANH

Về đơn hàng cho 2026, tính đến cuối tháng 12, cơ bản các đơn vị may trong hệ thống Vinatex đã có đơn hàng tháng 1, tháng 2, nhiều đơn vị có đơn hàng hết quý 1/2026. Thậm chí, có trường hợp đơn vị đặc thù, khách hàng truyền thống đã ký đơn hàng đến hết nửa đầu năm 2026.

"Đàm phán đơn hàng của 2026, tùy khách hàng, mặt hàng, nhưng nhìn chung là giá giảm khoảng 5 - 7%. Số lượng đơn hàng càng ngày càng nhỏ, yêu cầu chất lượng khắt khe hơn và thời gian giao hàng nhanh hơn", ông Hiếu thông tin.

Nhiều năm gần đây, ngành may không còn đơn hàng số lượng lớn, không hy vọng có đơn hàng số lượng lớn vài triệu sản phẩm. Hiện nay, mỗi đơn hàng chỉ 2.000 - 3.000 sản phẩm là bình thường.

Nhấn mạnh nhìn chung 2026, doanh nghiệp dệt may đối mặt nhiều vấn đề khó, theo Tổng giám đốc Vinatex, doanh nghiệp buộc phải thích ứng, đưa ra các phương pháp quản trị phù hợp để có chi phí thấp nhất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo lợi nhuận.

"Vinatex xác định tập trung cải thiện hiệu suất của tất cả các nguồn lực hiện có gồm hiệu suất khai thác tài sản cố định, tài sản lưu động, hiệu suất khai thác thị trường và đặc biệt là hiệu suất của nguồn nhân lực thông qua sản phẩm có giá trị cao hơn, tổ chức sản xuất thông minh hơn", ông Hiếu nhấn mạnh.